Ziua Multietnicitatii Dobrogene, editia a II-a

“Ziua Multietnicităţii Dobrogene”, editia a II-a, este un proiect cultural ce face parte din categoria proiectelor cultural–artistice, iniţiate de Consiliul Judeţean Constanţa prin Centrul Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada” şi are ca scop promovarea diversităţii culturale şi a climatului de armonie şi toleranţă interetnică ce caracterizează regiunea Dobrogea.Gândit ca o “poveste in poveste”, evenimentul recrează la scară mică firescul dobrogean: ţinut românesc, a devenit de-a lungul veacurilor casă pentru reprezentanţi ai etniilor ce s-au perindat la un moment dat pe tarmurile Marii Negre.Astfel, deschiderea si inchiderea spectacolului vor fi asigurate de prestatiile artistice a doua Ansambluri reprezentative pentru folclorul dobrogean si romanesc. Nucleul va fi asigurat de reprezentaţiile ansamblurilor tradiţionale ale comunităţilor entice reprezentative din judeţ: comunitatea turco-tătară, arromână, greacă, a ruşilor lipoveni, rromă, germană şi bulgară.Celebrarea etniilor din judeţul Constanţa şi nu numai, va avea loc pe data de 8 august, în epicentrul atracţiilor din sezonul estival – staţiunea Mamaia, la scena amplasată în Piaţeta Cazino, începând cu ora 19:30, devenind in acest fel o alternativă inedită de petrecere a timpului liber.