Ziua N.A.T.O. in Romania! Sute de militari prezenti la manifestari

Duminica, 7 aprilie, va fi sarbatorita "Ziua N.A.T.O. in Romania". Cu aceasta ocazie, pe strada Anastasie Panu, in zona Prefecturii, va fi organizata o ceremonie militara. Manifestarile vor incepe la ora 13.00 si se vor incheia in jurul orei 13.30. In aceasta perioada, reprezentantii autoritatilor vor rosti scurte alocutiuni, va fi arborat drapelul Romaniei, al N.A.T.O. si va avea loc defilarea Garzii de Onoare. La actiunile organizate cu ocazia "Zilei N.A.T.O. in Romania" vor participa in jur de 100 de militari. Pe tot parcursul manifestarilor circulatia auto de pe strada Anastasie Panu, tronsonul din zona Casei Patrate, va fi deviata pe strada cu liniile de tramvai, dinspre Palatul ...