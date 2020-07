Ziua nationala a Curajului. Ce inseamna sa fii curajos (video)

Așadar, ce este curajul? În dicționar apare ca „forța morală de a înfrunta fără ezitare primejdiile și dificultățile de orice fel”, „tărie de caracter”, „pasiune pentru a întreprinde ceva”.

În data de 05 iulie celebrăm Ziua națională a Curajului.Așadar, ce este curajul? În dicționar apare ca „forța morală de a înfrunta fără ezitare primejdiile și dificultățile de orice fel”, „tărie de caracter”, „pasiune pentru a întreprinde ceva”.A fi curajos nu înseamnă să nu îți fie frică, ci a acționa în ciuda fricii prezente. Ca și în definiția cuvântului, frica/dificultățile/obstacolele nu dispar niciodată. Iar dacă aștepți momentul potrivit pentru a începe orice îți dorești, vei aștepta pentru totdeauna.Psihoterapeutul Russ Harris construiește o imagine foarte clară: imaginează-ți că ești pe o barcă, pe mare.Ceea ce îți dorești tu este să ajungi pe mal, însă de fiecare dată când te apropii, de sub punte apar tot felul de monștri care te sperie îngrozitor. Și tragi de cârmă, te întorci în larg și tânjești după ceea ce îți oferă țărmul. Acei monștri de sub punte sunt prezenți în fiecare dintre noi.A avea curaj înseamnă să acționezi, chiar dacă simți frica. Să dansezi, să cânți, să înoți, să faci ceea ce îți dorești în ciuda stomacului care ți se face mic de tot numai când te gândești.A avea curaj înseamnă să știi să spui ceea ce vrei și, totodată, ceea ce nu vrei. Înseamnă a-ți asuma să trăiești după principiile și valorile importante pentru tine, să pui în balanță, să cântarești și să exprimi ceea ce este adevărat pentru tine și de ce. A avea tărie de caracter și coloană vertebrală.A avea curaj înseamnă să îți urmezi pasiunea. Una sau mai multe. Pentru a face acest lucru este nevoie să ieși din zona de confort și să îți asumi niște riscuri. Câștigul nu vine fără risc, așa că dacă îți dorești pasiune în viața ta, riscă.A avea curaj înseamnă să învingi constant acea voce interioară care îți repetă ce greu este, câte obstacole vei întâlni, ce vor spune alții despre tine, ce se va întâmpla dacă nu reușești. Înseamnă să te ridici și să încerci din nou, dintr-un alt unghi, să ajungi unde ți-ai propus.A avea curaj înseamnă să îți susții punctele de vedere, să îți spui părerea, să te faci auzit. Chiar dacă nu vei fi pe placul tuturor, asumă-ți și spune ce ai pe suflet.Oricum nu toată lumea te place, așa că mare lucru nu ai de pierdut. Măcar cei care sunt de partea ta se vor apropia și mai mult, iar ceilalți dispar în ceață încet, încet.Curaj , de asemenea, cunoscut sub numele de vitejie, voință și cutezanță, este abilitatea de a te confrunta cu frica, durere, risc / pericol, incertitudine sau intimidare. „Curajul fizic” este curajul în fața durerii fizice, greutăți, moarte, sau amenințare morții, în timp ce „curaj moral” este capacitatea de a acționa în mod întemeiat, în fața opoziției populare, rușine, scandal sau descurajare.Sursa foto-video: Youtube /Terapie Prin Cuvânt