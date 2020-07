Ziua Nationala a Frantei: Klaus Iohannis - 14 iulie, o data emblematica, un simbol pentru toate tarile democratice“

Doamnă Ambasador Michèle Ramis,

Domnule Prim-ministru,

Excelențe,

Doamnelor și domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră pentru a sărbători ziua de 14 iulie – o dată emblematică, un simbol pentru toate țările democratice. Cu acest prilej, doresc să adresez, în numele meu personal și al tuturor românilor, urări de fericire și prosperitate întregului popor francez.

Anul acesta sărbătorim Ziua Națională a Franței într-un moment important pentru relațiile noastre.

2020 marchează aniversarea a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Franța.

Aniversăm, de asemenea, – iar acest moment al istoriei noastre comune este, poate, mai puțin cunoscut – centenarul înființării Companiei Franco–Române de Navigație Aeriană. A fost prima companie aeriană internațională de pasageri din lume, care a stat la baza companiilor Air France și TAROM. O inițiativă care, încă din 1920, prefigura destinul comun al României și Franței într-o Europă unită.

Prietenia dintre români și francezi este, desigur, mult mai veche. Într-un discurs rostit în 1968, cu prilejul vizitei sale în România, Generalul de Gaulle vorbea, cu căldură și emoție, despre continuitatea și soliditatea legăturilor clădite de-a lungul timpului între România și Franța, în pofida vicisitudinilor istoriei.

Într-adevăr, Franța a marcat enorm destinul României ca națiune și ca stat, prin sprijinul oferit în momente de răscruce ale istoriei sale – de la rolul jucat în Unirea Principatelor Române, la frăția de arme dintre români și francezi în timpul Primului Război Mondial, prin misiunea generalului Berthelot, sau la contribuția Franței la crearea României moderne.

Doamnă Ambasador, stimați invitați,

Clădite pe o istorie comună, pe afinități culturale și un profund atașament față de limba franceză, relațiile româno-franceze au cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii ani.

Ele sunt stimulate de Parteneriatul strategic dintre țările noastre. Împreună cu Președintele Emmanuel Macron am consolidat acest Parteneriat prin semnarea la Paris, în noiembrie 2018, a Declarației Politice dintre cele două țări.

Doresc să exprim, din nou, cu acest prilej, angajamentul puternic al României și al meu personal pentru continuarea aprofundării acestui Parteneriat, pentru consolidarea dimensiunii sale strategice, precum și pentru identificarea de noi oportunități de cooperare pe plan bilateral și în dialogul nostru la nivelul Uniunii Europene.

Totodată, România, ca Stat-Far al Francofoniei în Europa Centrală și de Est, dorește să contribuie în continuare activ, alături de Franța, la promovarea valorilor, obiectivelor și la creșterea profilului global al organizației.

Anul trecut, recepția pe care ați organizat-o pentru marcarea Zilei Naționale a Franței a fost pusă sub semnul Sezonului cultural comun, care se încheia simbolic, la 14 iulie, după ce în noiembrie 2018 am avut plăcerea să particip la lansarea sa, la Paris, în compania Președintelui Emmanuel Macron.

A fost, fără îndoială, cel mai important proiect cultural și de diplomație publică din istoria recentă a cooperării româno-franceze. Cetățenii noștri, mai ales generațiile tinere, au putut să redescopere patrimoniul nostru cultural comun, depășind unele clișee despre România și Franța.

Extraordinara efervescență creativă a Sezonului trebuie valorificată prin noi proiecte de succes între țările noastre, care să demonstreze elocvent că Europa culturii și a ideilor reprezintă mai mult decât un simplu deziderat.

Onorată asistență,

Într-o relație atât de apropiată cum este cea româno-franceză, contactele interumane ocupă un loc aparte.

Comunitatea românească din Franța și cea franceză din România sunt foarte active și clădesc în viața de fiecare zi o punte între cele două țări.

Este o punte cu atât mai solidă în acest an, în care omenirea se confruntă cu cea mai mare pandemie din ultima sută de ani. În momentele cele mai grele ale pandemiei de COVID-19, numeroase cadre medicale aparținând comunității românești din Franța au acționat, cu spirit de sacrificiu și devotament, în prima linie. Ele merită tot respectul nostru și reprezintă un exemplu al solidarității româno-franceze și europene.

Alături de construirea unui sistem de sănătate rezilient la nivel european, România susține, ca și Franța, o abordare unitară, bazată pe solidaritate, a procesului de relansare economică la nivelul Uniunii, care să combată eficient efectele negative ale pandemiei.

Într-adevăr, țările noastre au dovedit că au capacitatea și voința politică de a lucra împreună pentru o Europă mai puternică și mai unită.

Acesta este spiritul Declarației de la Sibiu, pe care am adoptat-o, alături de Președintele Macron și ceilalți lideri europeni, la 9 mai 2019, pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Sunt convins că România și Franța vor acționa hotărât împreună pentru depășirea crizei actuale, în conformitate cu solidaritatea și coeziunea pe care se fundamentează întregul proiect european.

La mulți ani, Franța! Bonne fête nationale! Vive l’amitié franco-roumaine!