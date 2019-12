Ziua Nationala a Romaniei, sarbatorita la Cumpana (galerie foto)

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, legal reprezentate prin persoana primarului, ec. Mariana Gâju, organizează mai multe manifestări prilejuite de Ziua Naţională a României.Evenimentele au început de la ora 10.30 cu depuneri de coroane de flori la Monumentul “Memorialul Eroilor”, amplasat în comuna Cumpăna, şoseaua Constanţei nr. 2B.De la ora 10.45 se depun coronae de flori la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, situat în apropierea Bisericii „Sfânta Maria. La ora 11.00 se depun coroane la Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial, situat în faţa Casei de Cultură din Cumpăna.Ca în fiecare an, veteranul de război Ion Ceapă, care are 102 ani, va fi premiat.Evenimentul începe cu intonarea Imnului de Stat al României, apoi este oficiată slujba religioasă, de către preoţii parohi din localitate.După ceremonia de depunere de coroane de flori, are loc defilarea, în cinstea Zile Naţionale a României, a militarilor de la UM 01737 Topraisar. Ziua va continua cu un spectacol tematic susţinut de elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” - „Grupul Folktrotter”, copiii Grădiniţelor „Sfânta Maria” şi „Florilor” şi ai Ansamblului Folcloric „Muguraşii Cumpenei” şi „Boboceii Cumpenei”.Sursă foto: ZIUA de Constanța