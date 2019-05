Ziua nationala dedicata egalitatii de sanse intre femei si barbati. Ana Birchall: ''Aniversarea de astazi imi aduce bucurie''

ana birchall google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 8 mai 2019, se sarbatoreste ''Ziua nationala dedicata egalitatii de sanse intre femei si barbati''. Cu ocazia acestei aniversari, Ana Birchall, ministrul interimar al Justitiei, transmite un mesaj. Aceasta subliniaza faptul ca, in aceasta zi este bine s ane amintim cat de important este ca toti semenii nostri sa aiba access la aceste drepturi si libertati in aceleasi conditii si cu tratament egal. "In fiecare an, data de 8 mai marcheaza sarbatoarea Zilei nationale dedicate egalitatii de sanse intre femei si barbati. Aniversarea de astazi imi aduce foarte multa bucurie, pentru ca m-am batut ca parlamentar pentru introducerea principiului egalitatii de sanse si l-am sustinut pr ...