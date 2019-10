Ziua persoanelor varstnice sarbatorita in Parcul Expozitiei

foto arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 1 octombrie, incepand cu or 14.00, in Parcul Expozitiei din Copou are loc o manifestare. Manifestarea organizata de DAS Iasi vine in contextul zilei internationale a persoanelor varstnice. Ziua internationala a persoanelor varstnice va fi marcata de muzica si voie buna. La manifestare va participa si primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, dar si alte oficialitati a urbei. ***Cotidianul Buna Ziua Iasi va transmite LIVE VIDEO evenimentul din Parcul Expozitiei din Copou. Vom reveni! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. parcul expozitiei copou ...