Ziua Portilor Deschise la Colegiul National „Emil Racovita”

Colegiul National „Emil Racovita", Iasi, in parteneriat cu Fundatia LERIS, organizeaza Ziua Portilor Deschise luni, 15 aprilie 2019, intre orele 16.30 si 19.00. Elevii claselor a IV-a si parintii acestora sunt asteptati la eveniment pentru a lua parte la un tur ghidat al colegiului, parcurgand un traseu ce va include spatii scolare precum laboratoarele de informatica, chimie, fizica, biologie, sera didactica, sala de sport, centrul de documentare, unde vor putea urmari activitati de invatare in desfasurare. De asemenea, in unele sali de clasa, Consiliul scolar al elevilor CNER va prezenta principalele proiecte educative in derulare si vor organiza activitati diverse sub co ...