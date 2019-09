Ziua Portului Constanta, sarbatorita la Belgrad (galerie foto)

„În ultimul an, legăturile cu partenerii noștri sârbi s-au consolidat, s-au explorat continuu potențialul fluxurilor de mărfuri dintre cele două regiuni și noi modalități de îmbunătățire a relațiilor de colaborare. Au fost numeroase companii sârbe care ne-au vizitat, care au vrut să cunoască, la sursă, potențialul portului. Acum, așa cum v-am obișnuit, venim la Belgrad să consolidăm legăturile dintre reprezentanții Portului Constanța și mediul de afaceri sârb și să ne facem noi parteneri!“, a declarat Daniela Șerban, directorul general al CN APM SA Constanța.

Pe 26 septembrie 2019 s-a desfășurat la Belgrad cea de-a 13 –a ediție a Zilei Portului Constanța, eveniment organizat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, prin reprezentanța sa în Serbia, și devenit în ultimii ani punctul de întâlnire al celor mai importanți actori din domeniul transporturilor, logisticii și agrobusiness.Evenimentul Portului Constanța suscită un mare interes în mediul de afaceri sârb, de la an la an crescând prezența, la această ediție participând 240 de delegați.Au venit la întâlnirea cu Portul Constanța și reprezentanții porturilor dunărene din Serbia - Pancevo, Novi Sad, Belgrad, Batka Palanka, Tomi Trade (Smederevo), Prahovo, Bogojevo și din Croația – Vukovar, dar și diplomați și oameni de afaceri.Au însoțit delegația CN APM SA Constanța reprezentanți ai operatorilor portuari Chimpex, Comvex, TTS, Socep, Sea Container Services, interesați de întâlnirile de afaceri stabilite cu partenerii din această zonă.Ambasadorul României în Serbia, Excelența Sa Oana Cristina Popa, a recomandat continuarea acestui eveniment cu tradiție pentru promovarea Portului Constanța, „care contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea și creșterea relațiilor comerciale româno-sârbe“.A fost subliniată importanța Dunării pentru cele două țări, comerțul exterior al Serbiei prin intermediul transportului fluvial înregistrând o creștere de 30%, iar comparând cu cifrele de acum 5 ani, se observă dublarea acestuia.Potențialul traficului de mărfuri dintre Portul Constanța și Serbia este demonstrat și de datele înregistrate în primul semestru al acestui an, când totalul mărfurilor tranzitate între cele două regiuni s-a dublat. Dacă anul trecut, în primul semestru, traficul total dintre Portul Constanța și Serbia a fost de aproape 2 milioane tone, la sfârșitul primului semestru din 2019, depășea 4,6 milioane tone.Mărfurile din Serbia care au tranzitat Portul Constanța au avut ca destinații Italia, Spania, Rusia, Olanda, Tunisia, Liban, Egipt, Coreea de Sud, Iordania, Georgia, Turcia. Au predominat cerealele, dar au o cotă importantă în trafic și combustibilii minerali solizi, îngrășămintele sau echipamentele.CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța își propune ca prin acest eveniment de promovare să consolideze și să dezvolte relaţiile de afaceri din regiune în vederea creşterii traficului de mărfuri în porturile maritime românești.Agenţii economici din Serbia sunt parteneri importanţi în dezvoltarea viitoare a portului românesc, iar Ziua Portului Constanța la Belgrad este de un real ajutor partenerilor din regiune pentru a-şi dezvolta şi diversifica afacerile, folosind avantajele portului Constanţa, contribuind la extinderea relaţiilor bilaterale româno-sârbe în domeniul transportului naval şi intermodal.Sursă foto: Administrația Porturilor Maritime SA Constanța