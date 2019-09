''Ziua Porumbului'' sarbatorita la Iasi! Cei mai importanti producatori vor fi prezenti in judet

Ziua Porumbului 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatia Cultivatorilor de Cereale si Plante Tehnice judetul Iasi, sub egida Asociatiei Producatorilor de Porumb din Romania organizeaza, la Iasi cea de-a doua editie a ''Ziua Porumbului''. Scopul evenimentului este de a promova, sustine si incurajara cultura de porumb. La eveniment vor fi prezentati cei mai performanti hibrizi de porumb apartinand celor mai importante companii nationale, dar si internationale. Evenimentul va avea loc in data de 26 septembrie incepand cu ora 9.30 in Targu Frumos. Ziua Porumbului a fost precedata de un seminar cu tema ''Inovatii in ameliorarea plantelor-evolutii recente si traiectorii viitoare, care a avut loc iin Amfit ...