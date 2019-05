Ziua Regalitatii. Data de 10 Mai marcheaza trei momente importante din istoriografia Romaniei

Ziua Regalitatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Data de 10 mai, ca zi nationala, este legata de evenimentele care au contribuit la cristalizarea statului modern roman, proclamarea lui Carol I ca domnitor al Romaniei, declararea Independentei si incoronarea lui Carol I in calitate de prim rege al tarii noastre. In 2015, Camera Deputatilor a decis ca 10 mai sa fie sarbatoare nationala, fiind ziua care marcheaza trei momente istorice - inceputul domniei lui Carol I, Independenta de stat si incoronarea primului rege al tarii. Practic, trei evenimente sunt legate de aceeasi zi in diferite momente istorice ale Romaniei. Sentinta bomba! Lovitura incasata de controversatul Paul Philippe la Iasi, dupa ce a incercat sa devina proprietarul Castelului Cotnari ...