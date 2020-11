Ziua Scafandrilor Militari, celebrata la Constanta

Scafandrii militari au organizat vineri, 13 octombrie, în portul militar Constanța, o ceremonie militară pentru a celebra Ziua Scafandrilor Militari și Scafandrului Român, sărbătorită la data de 15 noiembrie, și pentru a marca faptul că una dintre unitățile subordonate Centrului 39 Scafandri poartă, din acest an, numele unui fost cercetător subacvatic român și cadru militar al Marinei Militare Române, imagini puteți vedea în secțiunea Galerie Foto.

Scafandrii militari au organizat vineri, 13 octombrie, în portul militar Constanța, o ceremonie militară pentru a celebra Ziua Scafandrilor Militari și Scafandrului Român, sărbătorită la data de 15 noiembrie, și pentru a marca faptul că una dintre unitățile subordonate Centrului 39 Scafandri poartă, din acest an, numele unui fost cercetător subacvatic român și cadru militar al Marinei Militare Române. Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă „Comandor Constantin Scarlat” este noua denumire a structurii Forțelor Navale Române, specializate în lupta prin incursiune și împotriva dispozitivelor explozive.Odată cu aducerea unui pios omagiu unuia dintre cei mai importanți pioneri ai domeniului scafandreriei din România, scafandrii militari au celebrat și peste jumătate de secol de activitate, timp în care au fost formați mai bine de 3.000 de scafandri militari și civili.Comandorul Constantin Scarlat a fost cercetător subacvatic și a inițiat scufundarea autonomă cu aparat autonom de respirat sub apă. A pus bazele primei unități de scafandri din Marina Militară Română, în anul 1967, și a unui sector de cercetare a acestui domeniu în anul 1969, mai mult decât atât, a întocmit și prima hartă a reliefului submarin și a resurselor platoului continental al Mării Negre. Între anii 1977-1979, a fost ofițer secund pe nava de cercetări și intervenție cu scafandri de mare adâncime „Emil Racoviță”, iar după anul 1980 a lucrat ca specialist scafandru la bordul navelor românești de pescuit oceanic din Oceanul Atlantic.O întâmplare hazlie, care spune totul despre pasiunea sa, s-a întâmplat pe când se afla la bordul distrugătorului „Maria”. Într-una din zile s-a oferit să încerce apa și, după săritură, a înotat pe sub nava cu un pescaj de 3,5 metri, urcând pe scara de pisică, în bordul opus. În acest timp, colegii au dat alarma pentru că nu mai apărea. Ei nu aveau cum să știe că, din copilărie, era antrenat să stea sub apă aproximativ trei minute, un adevărat record.Cercetător al adâncurilor, Constantin Scarlat a adus o importantă contribuție la explorarea interdisciplinară a platformei continentale a Mării Negre, de numele său fiind legate importante descoperiri.La Muzeul Marinei are merite incontestabile privind amenajarea unui sector de cercetări subacvatice. A reconstituit, cu certe dovezi de istorie antică, țărmul nevăzut al Mării Negre. Tomis, Callatis, Histria sunt câteva dintre vestigiile mediului submarin.Ca lector al „Institutului de Marină Mircea cel Bătrân” din Constanța, a instruit și pregătit numerose generații de scafandri, a inițiat în acest domeniu un număr mare de studenți.A murit pe 23 martie 2006, la Constanța, iar astăzi Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă îi poartă cu onoare numele.