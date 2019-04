Ziua sef al Politiei Rutiere, in timpul liber, dealer de masini! Sergiu Anton si-a pierdut functia

Sergiu Anton google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarul originar din Iasi, Sergiu Anton si-a pierdut functia pe care acesta o detinea in Vaslui. Sef al Politiei Rutiere, comisarul de Politie a intrat sub vizorul autoritatilor anticoruptie. Concret, procurorii DNA sustin ca acesta vindea masini in mod ilegal. Complice este si sotia lui Sergiu Anton. Procurorii DNA l-au pus sub acuzare, iar din aceasta cauza a fost demis din functia de sef al Serviciului Rutier Vaslui, functie in care se instalase in 2018.Sergiu Anton este nepotul fostului judecator Dan Anton. Telefonul comisarului de Politie a fost ascultat timp de 1 an de zile, iar din convorbiri s-a ajuns la concluzia ca acesta vindea masini in mod ilegal.Fosta sotie a comisarului Anton a declarat z ...