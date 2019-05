ZIUA TATALUI, sarbatorita de Google cu un doodle special. De cand se sarbatoreste  in Romania

ziua tatalui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua Tatalui si Ziua Mamei au fost legiferate ca sarbatori in Romania incepand cu anul 2010. Legea cu privire la aceste doua sarbatori a fost aprobata de Senatul Romaniei in luna iunie 2009 unui grup de parlamentari romani. Pe 29 septembrie 2009, legea a fost dezbatuta si aprobata in Camera Deputatilor. Ziua Tatalui a fost sarbatorita oficial, pentru prima data in Romania, in data de 9 mai 2010 (in a doua duminica a lunii mai). Anul acesta ziua tatalui se sarbatoreste in 12 mai 2019. Datele calendaristice in care se va sarbatori ziua tatalui sunt urmatoarele: 10 mai 2020, 9 mai 2021, 8 mai 2022, 14 mai 2023, 12 mai 2024, 11 mai 2025 si 10 mai 2026. Traditii de 8 martie! Iata ce flori nu trebuie sa oferi ...