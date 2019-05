Ziua Tatalui, sarbatorita pe 12 mai. Putini romani stiu insa de ea

Ziua Tatalui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sarbatorita cu precadere in Statele Unite si adoptata in urma cu noua ani si in Romania, Ziua Tatalui este inca un mister pentru multi barbati cu copii din tara. Chiar daca, conform ultimelor date, numarul barbatilor care intra in concediu de crestere a copilului e din ce in ce mai mare. Sarbatorita oficial pentru prima data in Romania pe 9 mai, 2010, Ziua Tatalui trece in continuare nevazuta chiar si pe langa cei mai dedicati tatici. De noua ani, a doua duminica a lunii mai le este dedicata lor. Vezi si: Horoscop 13 mai - Experiente de neuitat si o achizitie scumpa La fel de putin cunoscut este si faptul ca, oficial, Ziua Mamei este sarbatorita in prima duminica a lunii mai, chiar daca traditiona ...