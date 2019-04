Ziua zero pentru Calin Popescu Tariceanu! Cererea DNA dezbatuta de senatorii juristi

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia juridica a Senatului ar putea dezbate si intocmi, marti, un raport cu privire la solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu. In sedinta de saptamana trecuta, juristii senatori nu au putut dezbate cererea DNA din cauza lipsei de cvorum, scrie Mediafax. Comisia juridica a Senatului se reuneste, marti, de la ora 10:00. Desi nu apare pe ordinea de zi, membrii comisiei ar putea dezbate si intocmi un raport privind solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de luate de mita. Saptamana trecuta, insa, membrii Comisiei juridice au parasit sala de sedinta, dupa o ora si jumatate de discutii, constatand lip ...