Ziua zero pentru Guvernul Dancila! Astazi se voteaza motiunea de cenzura

Plenul reunit al Parlamentului dezbate si voteaza, marti, incepand de la ora 14.00, motiunea de cenzura a opozitiei. Este nevoie de 233 de voturi favorabile pentru ca Guvernul sa cada. Motiunea, semnata de 173 de parlamentari, a fost depusa miercuri si in aceeasi zi a fost citita in plen, in prezenta unui numar foarte mic de parlamentari. "In doi ani si jumatate, PSD si ALDE au dezbinat o tara intreaga, au distrus rolul institutiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis sansa de a moderniza tara si au atentat constant la bazele democratiei romanesti si ale statului de drept! In 26 mai 2019, PSD a reusit sa ne uneasca pe toti, pe cei de acasa si din strainatate, ca sa ne salv ...