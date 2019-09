Ziua zero pentru Rovana Plumb! Comisia JURI decide soarta europarlamentarului

Rovana Plumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European are, luni, o sedinta extraordinara pentru a lua o decizie in ceea ce priveste conflict de interese, in cazul Rovanei Plumb. Forul legislativ a dat vot de respingere pentru aceasta in pozitia de comisar european pe transporturi. Comisia JURI va evalua conflictul de interese real sau potential si al candidatului Ungariei pentru functia de comisar european, Laszlo Trocsanyi. Sedinta Comisiei urmeaza sa aiba loc, luni, in intervalul orar 11.30 - 12.30, ora Romaniei, au spus surse europene, pentru MEDIAFAX. Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, in Comisia JURI pentru functia de comisar european. De asemenea, Laszlo Trocsanyi, candidatul Ungar ...