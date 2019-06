ziuacopilului INTERVIU Mihai Covaliu: Rolul principal in practicarea sportului de catre copii il au parintii - VIDEO

Rolul principal în practicarea sportului de către copii aparţine părinţilor, care trebuie să ofere un exemplu în acest sens, declară preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, într-un interviu acordat AGERPRES. Campionul olimpic la JO de la Sydney în 2000 la proba de sabie consideră că statul român ar trebui să se implice mai mult în promovarea sportului în rândul copiilor, statisticile nefiind satisfăcătoare. Preşedintele COSR a avut şi un mesaj de transmis părinţilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului. AGERPRES: Credeţi că rolul părinţilor ar trebui să fie unul activ în ceea ce priveşte practicarea sportului de către copii? Mihai Covaliu: Păi în primul rând copilul trebuie să ajungă la sala de sport sau la terenul de sport. Dacă înainte, când eram copil, puteam merge singur, nu era nicio problemă să ajung singur la antrenament, acum tocmai acest lucru a devenit o problemă. În sensul că traficul este mai mare, aglomeraţia cu un mijloc de transport este mult mai mare şi atunci rolul părintelui este cel principal. Şi dacă nu îşi face timp să-l ducă la sala de sport, să dea exemplul propriu, să îşi facă timp de sport după activitatea zilnică, copilului îi va fi mai greu să îndrăgească acest domeniu. De aceea rolul principal în timpurile noastre, în ceea ce priveşte practicarea unui sport de către copil, este cel al părintelui. AGERPRES: Poate pentru dumneavoastră e mai uşor, fiind un fost sportiv, dar cum ar trebui să procedeze un alt părinte să-l determine pe copil să facă sport? Mihai Covaliu: Păi în primul rând trebuie să ştim că un om care face sport este mult mai activ, mai energic, are încredere în el, are un program ordonat, îşi fixează în program un anumit timp pentru a face sport pentru a fi în primul rând sănătos. E clar că în momentul în care tu ca părinte îi oferi copilului un exemplu negativ în ceea ce priveşte sportul, dacă ai o activitate sedentară, stai mai mult la televizor, pe gadget-uri, e clar că şi copilul va adopta acelaşi comportament. Din momentul în care părintele este activ, îşi pregăteşte hainele, se duce la antrenament, copilul va vedea această preocupare pentru a-ţi pregăti orele de sport şi va fi curios să facă şi el acelaşi lucru. V-am spus, rolul principal este cel al părintelui şi al exemplului pe care îl oferă. AGERPRES: Cum credeţi că stă România, comparativ cu alte state din punctul de vedere al practicării sportului de către copii? Mihai Covaliu: Adevărul este că acest trend al sedentarismului copiilor pleacă în primul rând din şcoală, pentru că o bună parte din activitatea zilnică o petrece la şcoală. Rolul părintelui este principal, în sensul că trebuie să aleagă şcoala potrivită şi să se intereseze despre activitatea fizică pe care copilul o are la şcoală. Şcoala prin orele de educaţie fizică are un rol determinant în ceea ce priveşte iniţierea copilului în practicarea sportului. După aceea, bineînţeles, copilul e liber să aleagă o disciplină sportivă. Dar, aşa cum am spus, ajutat de părinte, îndrumat. Statisticile nu sunt bune, nu sunt încurajatoare şi de aceea subliniez, încă o dată, că a arunca vina pe unul şi pe altul este de prisos, pentru că primul responsabil este cel de lângă copil, părintele, bunicul şi după aceea cei care intră în contact cu copilul. AGERPRES: Credeţi că statul ar trebui să se implice mai mult în promovarea sportului în rândul copiilor? Mihai Covaliu: Da, absolut. În primul şi în primul rând, statul trebuie să ştie că un leu investit în sport înseamnă 10 lei mai puţin pentru medicamente, pentru spitale. De aceea sportul, am spus-o de nenumărate ori, trebuie să devină prioritate naţională. Toate naţiunile sănătoase au sportul ca una dintre priorităţi. AGERPRES: Consideraţi că latura financiară ar constitui o problemă în practicarea sportului de către copii, ştiindu-se faptul că în multe cazuri părinţii trebuie să plătească? Mihai Covaliu: De la un anumit nivel, da, factorul material este important. Dar mă uit afară şi văd că vremea e frumoasă şi nu trebuie să plătesc nimic să pun un echipament de sport pe mine, să alerg puţin în jurul blocului, să iau o bicicletă să mă plimb un pic prin parc. Deci sportul pentru toţi, ca activitate de bază, nu implică niciun cost şi depinde de tine dacă vrei sau nu. AGERPRES: Puteţi să transmiteţi un mesaj celor mici cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului? Mihai Covaliu: Aş transmite mai degrabă un mesaj părinţilor. Este foarte important, dragi părinţi, să vă gândiţi că ceea ce veţi face acum pentru copiii dumneavoastră va fi bine sau nu atunci când se vor dezvolta, când îi veţi vedea mari, adulţi, şi veţi vedea cum au crescut. Este responsabilitatea dumneavoastră, a părinţilor, ca ei să facă sport. AGERPRES / (A,V - autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, imagine: Marian Vlăduț, redactor video: Marilena Gheorghiță, grafician: Traian Arsenescu, editor online: Gabriela Badea)