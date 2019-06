ziuacopilului Triatlon: Andreea Iordache, de la ''recordul'' din prima zi de viata, la prestigiul pe care vrea sa-l aduca Romaniei

Andreea Iordache, cea mai promiţătoare tânără triatlonistă din România, e mândră că încă din prima zi de viaţă a obţinut un record, ''cel mai dolofan bebe din maternitate'', şi de faptul că e născută în aceeaşi zi cu marea campioană Nadia Comăneci. Speră să aducă României prestigiu prin triatlon, un sport cu mai puţină vizibilitate decât gimnastica. Dar este ambiţioasă şi vrea să-şi ducă planul la îndeplinire şi urmăreşte să meargă pas cu pas, câteva cupe europene, apoi Jocurile Olimpice de Tineret şi mai târziu Jocurile Olimpice. Foto: (c) Andreea Iordache/Arhiva personală "Triatlonul nu este aşa de cunoscut în România, e la stadiul de geneză pot să spun, nu e gimnastică, dar eu pentru asta lupt, vreau să demonstrez că ţara noastră poate ajunge cunoscută şi prin această disciplină. Vreau să am performanţe, ştiu că e greu să aspir la o medalie olimpică, dar îmi doresc să aduc cât mai multe medalii pentru ţara mea. Am timp, sunt încă la început, ţelul meu este să devin cineva în acest sport. Îmi doresc să ajung la Jocurile Olimpice, dar sunt conştientă că am drum lung până acolo şi multă muncă. În plan apropiat am participarea la cel puţin 2-3 cupe europene pentru a acumula experienţă şi unde sper o clasare cât mai bună, apoi ar fi calificarea la Jocurile Olimpice de Tineret din 2020", afirmă Andreea Iordache pentru AGERPRES. În vârstă de 16 ani, eleva liceului Anghel Saligny spune în glumă că deţine un ''record'' încă din prima sa zi de viaţă. Foto: (c) Andreea Iordache/Arhiva personală "Mama spune că m-am născut să fiu puternică, am luat startul în viaţa cu un record, am fost cel mai dolofan bebe din maternitate, cântărind la naştere 4,450 kg, dar şi faptul că sunt născută în aceeaşi zi cu o mare campioană, Nadia Comăneci. Acum, serios vorbind, am rezistenţă bună la efort intens, sunt suficient de înaltă, şi, după spusele antrenorului, am o foarte bună orientare în ape deschise, sunt muncitoare şi perseverentă", spune Andreea când este întrebată care crede că sunt atuurile sale. Foto: (c) Andreea Iordache/Arhiva personală "Am început înotul la vârsta de 8 ani şi încă de la primele şedinţe am fost remarcată de antrenor, dar din păcate chiar când am fost selectată pentru performanţă am fost nevoită să renunţ, deoarece programul părinţilor nu le permitea să mă ducă la antrenamente. După un an de pauză am reînceput înotul, la 9 ani, când am început să merg şi singură la antrenamente. La 10 ani am participat la primul meu cros, unde surprinzător am obţinut un loc 3, eu neavând deloc pregătire în atletism. Au urmat doi ani plini cu zeci de competiţii, înot, atletism, ciclism, duatlon, aquatlon, şi cum toate îmi plăceau, dar era clar că trebuia să mă decid într-o singură direcţie, am ales triatlonul, tocmai pentru că le reunea pe toate. Apoi am participat la multe concursuri unde am reuşit să urc pe podium şi la categoria Open. Şi aceste rezultate îmi confirmau de fiecare dată faptul că am potenţial şi merită să muncesc în continuare pentru a-mi realiza visul", povesteşte Andreea. Foto: (c) Andreea Iordache/Arhiva personală Performanţele pe plan internaţional au început să apară la doar patru ani de când s-a apucat serios de înot şi primul de triatlon, un an mai târziu devenind campioană balcanică la cadeţi: "Prima performanţă pe plan internaţional a fost în 2016, la vârsta de 13 ani, anul când am început triatlonul, unde am obţinut locul 3 la Campionatul Balcanic. În 2017 am reuşit să obţin titlul de campioană balcanică la categoria cadeţi. Din păcate, în 2018 nu am mai reuşit să-mi apăr titlul, am comis o greşeală, urmată de o penalizare, care m-a costat podiumul. O altă performanţă pe plan internaţional a fost participarea la Campionatele Europene de tineret din Loutraki - Grecia, unde am reuşit să mă calific în Finala B". Andreea este conştientă şi de greutăţile pe care le întâmpină, dar este bucuroasă că alături îi sunt părinţii şi antrenorul pe care se poate baza. Foto: (c) Andreea Iordache/Arhiva personală "Pentru orice sportiv un handicap important este lipsa banilor, a sponsorizărilor, dar niciodată nu m-am gândit să renunţ. Îmi doream când eram mai mică să am mai mult timp pentru joacă, dar acum conştientizez care îmi sunt priorităţile. În plus sunt norocoasă şi din punctul de vedere al ajutorului primit, atât părinţii, cât şi antrenorul mă susţin foarte mult şi le sunt foarte recunoscătoare. Este greu să faci sport de performanţă, dar m-am obişnuit, face parte din stilul meu de viaţă. Neobişnuit este atunci când stau mai mult de două zile acasă", a mai afirmat Andreea Iordache. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * #ziuacopilului REPORTAJ Arian Notreţu, puştiul care transformă dizabilitatea în provocare şi ambiţia în aur - VIDEO * #ziuacopilului INTERVIU Mihai Covaliu: Rolul principal în practicarea sportului de către copii îl au părinţii - VIDEO