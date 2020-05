ZiuaEUROPEI/Calin Popescu-Tariceanu: Uniunea Europeana trebuie sa redevina democrata si solidara

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că Uniunea Europeană trebuie să redevină democrată şi solidară, pentru a depăşi pandemia de coronavirus, criza migranţilor, Brexitul şi "deficitul de democraţie" în luarea deciziilor importante. "În urmă cu 70 ani, prin Declaraţia Schuman, Uniunea ţărilor Europei se inventa pentru ca să poată depăşi urmele războiului. Astăzi, Uniunea trebuie să se reinventeze, nu doar pentru a depăşi pandemia de coronavirus, dar şi pentru a depăşi criza migranţilor, Brexitul sau a reduce deficitul de democraţie în luarea deciziilor importante. Uniunea Europeană trebuie să redevină cea în care în care toţi am crezut, încă înainte ca România să devină membru: Europa solidară, Europa care nu lăsa niciun stat în urmă. Şi spun asta ca unul care şi-a pus semnătura, într-o veche abaţie, pe documentul care ne consfinţea dreptul de a face parte din această construcţie politică", a declarat Tăriceanu, vineri, pentru AGERPRES. Potrivit liderului ALDE, "s-a ajuns aici pentru că orice critică a felului în care Uniunea este administrată este tratată ca o crimă de 'lezmajestate' şi oricine ridică semne de întrebare este pus la colţ şi tratat de duşman al Uniunii". "Uniunea trebuie să redevină democrată şi solidară, dacă vrea să continue. Clauza de solidaritate (Art 222: Uniunea şi statele sale membre acţionează în comun, în spiritul solidarităţii, în cazul în care un stat membru face obiectul unui atac terorist ori al unei catastrofe naturale sau provocate de om) nu este doar cerneală pe hârtie. Sigur că o criză europeană este altceva decât o criză într-o singură ţară, iar într-o criză generalizată solidaritatea devine o problemă complicată. Dar crizele nu se vor sfârşi prin dispariţia coronavirusului, deci trebuie să ne adaptăm", a afirmat Tăriceanu. Senatorul ALDE menţionează că este rândul celor mai nou veniţi în Uniune "să păstreze entuziasmul faţă de ea şi să-i împingem de la spate pe cei care par că au obosit". "Este rândul nostru să arătăm italienilor că egoismul nu este ceea ce caracterizează Uniunea noastră. Şi de aceea cred că, de acum, Uniunea trebuie să-şi înveţe lecţia şi trebuie să se reinventeze, uitând izolarea statală. Pentru noi, românii, 9 Mai este întâi sărbătoarea declarării independenţei acestei naţiuni, prin ruperea legăturilor în care era ţinută. Pentru noi, naţiunile europene, acest 9 Mai ar trebui să însemne reamintirea adevăratelor legături, care sunt principiile Uniunii. Să începem cu reamintirea solidarităţii. Pentru ca virusul să nu omoare şi ideile măreţe", a mai spus Tăriceanu. *** Ziua Europei este marcată în fiecare an la data de 9 mai, începând din 1985, când în cadrul Consiliului European de la Milano s-a luat această decizie. Data marchează ziua în care a fost pronunţată ''Declaraţia Schuman''. În urmă cu 70 de ani, la 9 mai 1950, la cinci ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, ministrul francez de externe, Robert Schuman, propunea, în cadrul unui discurs, plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub controlul unei autorităţi comune, pentru a se controla în acest fel producţia de armament şi pentru ca un viitor conflict militar să poată fi evitat. Această propunere este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea) Citeşte şi: ZiuaEUROPEI/ Baconschi: Actuala criză sanitară - test existenţial pentru UE; împreună putem surmonta dificultăţile ZiuaEUROPEI/ Cristian Diaconescu: Integrarea României în UE şi NATO - cea mai semnificativă realizare istorică Ziua EUROPEI/ Adrian Cioroianu: Criza generată de pandemia de coronavirus - o posibilă etapă în întărirea UE ZiuaEUROPEI/ Meleşcanu: Respectarea intereselor fiecărui stat - elementul fundamental pe care s-a clădit Declaraţia Schuman ZiuaEUROPEI/Corlăţean: 'Declaraţia Schuman', mai valabilă ca oricând; în pandemie, UE a demonstrat că nu funcţionează pe deplin ca un organism unit şi solidar ZiuaEUROPEI/Iulian Chifu: Unitatea europeană se va vedea în mod special în planurile de relansare ulterioare pandemiei ZiuaEUROPEI/Radu Magdin: După această pandemie, UE nu va mai fi la fel, un proces de regândire este necesar ZiuaEUROPEI/Petre Roman: România n-a reuşit să fie ''în locomotiva'' Uniunii Europene