ZiuaEUROPEI/ Melescanu: Respectarea intereselor fiecarui stat - elementul fundamental pe care s-a cladit Declaratia Schuman

Respectarea intereselor fiecărui stat, a suveranităţii fiecărui stat constituie elementul fundamental pe care s-a clădit Declaraţia Schuman, certificatul de naştere al Uniunii Europene, afirmă fostul ministru al Afacerilor Externe Teodor Meleşcanu. "Valorile fundamentale ale Declaraţiei lui Robert Schuman - solidaritatea între statele membre, coeziunea, sprijinul reciproc, suveranitatea şi armonizarea intereselor naţionale - stau la baza funcţionării sistemului european cu o singură condiţie: acestea să fie respectate, astfel încât toate statele să se bucure de eforturile pe care le fac, în plan naţional, şi împreună în rândul UE. Respectarea intereselor fiecărui stat, a suveranităţii fiecărui stat constituie de fapt elementul fundamental pe care s-a clădit Declaraţia lui Schuman. Această Declaraţie, din 9 mai 1950, este în realitate certificatul de naştere al Uniunii Europene", a declarat Meleşcanu, pentru AGERPRES. El a reamintit că propunerea ministrului de Externe al Franţei din acea perioadă, Robert Schuman, se referea la crearea unui organism comun - plasarea producţiei de oţel şi cărbune a Franţei şi Marii Britanii sub autoritatea unui organism comun - şi lansarea unor relaţii care să conducă treptat la armonizarea politică a ţărilor europene şi detensionarea relaţiilor internaţionale. "Ideea lansată de Robert Schuman a fost acceptată de Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg şi Italia, care s-au alăturat prin semnarea Tratatului de la Paris, din 18 aprilie 1951. Astfel s-au pus bazele de fapt ale Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului printr-un acord european şi interstatal. Şi această structură a netezit calea către Comunitatea Economică Europeană şi, ulterior, către Uniunea Europeană care funcţionează pe principiile inovative propuse de Robert Schuman. Ideea aceasta fundamentală a fost cea a solidarităţii dintre statele membre: sprijinul reciproc şi coeziunea, precum şi respectarea suveranităţii şi armonizarea intereselor naţionale între statele membre. De altfel, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, asumată cu succes de România, a fost o dovadă clară a necesităţii de a respecta şi promova în continuare principiile lui Robert Schuman", a arătat Meleşcanu. În opinia sa, singura modalitate de a trece de perioada dificilă de la nivel european şi mondial din prezent "este tocmai aceea de a respecta şi promova principiile fundamentale care au stat la baza Tratatului de la Paris, lansat de Robert Schuman". "Traversăm o perioadă dificilă la nivel mondial în general, dar şi la nivelul Uniunii Europene. Cu toată dorinţa de a funcţiona cât mai echilibrat, şi UE ca şi alte structuri se confruntă cu o serie de dificultăţi şi de probleme. Din punctul meu de vedere, singura modalitate de a ieşi din această situaţie este tocmai aceea de respecta şi promova principiile fundamentale care au stat la baza Tratatului de la Paris, lansat de Robert Schuman", a subliniat Meleşcanu. xxx Ziua Europei este marcată în fiecare an la data de 9 mai, începând din 1985, când în cadrul Consiliului European de la Milano s-a luat această decizie. Data marchează ziua în care a fost pronunţată ''Declaraţia Schuman''. În urmă cu 70 de ani, la 9 mai 1950, la cinci ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, ministrul francez de externe, Robert Schuman, propunea, în cadrul unui discurs, plasarea producţiei de cărbune şi oţel sub controlul unei autorităţi comune, pentru a se controla în acest fel producţia de armament şi posibilitatea ca un viitor conflict militar să poată fi evitat. Această propunere este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: ZiuaEUROPEI/ Baconschi: Actuala criză sanitară - test existenţial pentru UE; împreună putem surmonta dificultăţile ZiuaEUROPEI/ Cristian Diaconescu: Integrarea României în UE şi NATO - cea mai semnificativă realizare istorică Ziua EUROPEI/ Adrian Cioroianu: Criza generată de pandemia de coronavirus - o posibilă etapă în întărirea UE