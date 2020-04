Zlatan Ibrahimovic a marcat pentru echipa la care deține un important pachet de actiuni

Zlatan Ibrahimovic a deschis scorul într-un meci de pregătire susţinut cu echipa Hammarby, unde deţine un important pachet de acţiuni, scrie dpa potrivit Agerpres.

Niciun spectator nu a avut voie să asiste la această partidă, la mini-turneu fiind prezentă o echipă dintr-o ligă inferioară.După meci, Ibrahimovic a fost întrebat despre o posibilă revenire la o echipă din prima ligă suedeză. ''Întotdeauna am spus că nu voi mai juca în Suedia, dar, într-adevăr, eu am spus multe. Vom vedea ce va fi'', a punctat Ibrahimovic.Fotbalistul Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei italiene AC Milan, participă la un turneu intern de pregătire alături de Hammarby, clubul suedez la care este acţionar şi alături de care se antrenează de mai multe săptămâni, după ce s-a întors în ţara sa din cauza pandemiei de coronavirus care a paralizat întregul sport mondial."Zlatan va juca, ne-a impresionat la antrenamente", declara joi directorul sportiv al lui Hammarby, Jesper Jansson.Hammarby şi Frej, un club asociat care evoluează în liga a treia suedeză, vor fi împărţite în trei echipe, care vor disputa un turneu cu meciuri 11 contra 11, pe Tele2 Arena din Stockholm, fără spectatori în tribune.Agenţia pentru sănătate publică din Suedia a actualizat în urmă cu câteva zile recomandările sale şi a precizat că nu va permite disputarea niciunui meci amical, contrar anunţului pe care îl făcuse cu puţin timp înainte, ceea ce dus la anularea mai multor partide amicale de fotbal masculin şi feminin, fără public, prevăzute în weekend-ul trecut."Este un fel de competiţie în cadrul antrenamentului. Încercăm să-i motivăm pe jucătorii noştri, iar meciurile de vineri tocmai asta îşi propun. Noi le considerăm o activitate amuzantă şi o provocare", spunea Jansson.Clubul AC Milan, cu care Ibrahimovic are un contract valabil până la finalul sezonului, şi-a rechemat toţi jucătorii, însă atacantul suedez va rămâne în ţara sa până când se va putea relua Serie A, pentru care nu a fost fixată deocamdată o dată oficială.Prezenţa starului suedez la antrenamentele lui Hammarby a alimentat speculaţiile conform cărora "Ibra" va juca pentru această echipă, însă cele două părţi nu au anunţat nimic legat de acest lucru până acum.