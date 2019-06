Zodia sprijinita de univers in iunie. Va fi invidiata de toti

horoscop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul runelor pentru prima luna a verii. O zodie, in iunie, intra in gratiile fortei divine. „Totul se intampla cu ajutorul Divinitatii. Sunt misteriosi cu cei din jur", a spus Mihai Voropchievici despre Varsator. Magia Zilei, cu Mihai Voropchievici. Ciudateniile nativilor din zodia Taur O alta zodie va primi, in luna iunie, vesti foarte bune, bani si cadouri. Va avea o luna foarte benefica. Este vorba despre Berbec. In alta ordine de idei, o alta zodie va trebuie sa schimbe tactica. „Nativii Gemeni trebuie sa schimbe tactica. Cea de pana acum nu a dat roade", a spus Mihai Voropchievici. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe ...