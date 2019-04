Zodiile acestea nu iubesc niciodata. Acestia sunt nativii de care trebuie sa te feresti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oricat de mult am incerca sa negam acesst lucru, horoscopul poate arata multe despre personalitatea si viitorul unei persoane. Te-ai intrebat vreodata care sunt zodiile de care trebuie sa te feresti, fiindca iti vor frange inima? Unii nativi au puterea de-a darui o iubire puternica, in timp ce altii efectiv nu stiu sa iubeasca. Printre aceste zodii se numara si nativul berbec. Este mult prea egoist ca sa stie sa imparta ceva cu cei din jur si are tendinta sa devina prea gelos. In plus, aceste persoane au prostul obicei de a epuiza partenerul cu discutii interminabile si, de cele mai multe ori, nu se pricep deloc la oferit afectiune persoanelor din jur, potrivit horoscopului. Care sunt zodiile care te ranesc? Leii, de exemplu, s ...