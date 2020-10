Zoltan Balazs este noul director general adjunct si coordonator al diviziei Creditare si Administrare Risc de la OTP Bank Romania

Zoltan Balazs a fost recent desemnat director general adjunct şi coordonator al Diviziei Creditare şi Administrare Risc în cadrul OTP Bank România, informează banca printr-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES.

În noua sa calitate de director general adjunct, Zoltan Balazs, cu o experienţă de peste 20 de ani în sectorul bancar, va susţine dezvoltarea operaţiunilor OTP Bank."Focusul nostru este să oferim stabilitate într-un context macroeconomic greu încercat, dar şi să continuăm obiectivele asumate prin amplul program de transformare, numit Apollo. Noua viziune de business şi noua strategie bazată pe dezvoltare şi creştere organică pentru următorii 4 ani prezintă oportunităţi, dar şi provocări. Sunt pregătit să pornesc în această călătorie în care îmi voi pune în valoare experienţa şi în care am sprijinul unei echipe foarte puternice de profesionişti din cadrul Diviziei Credit şi Managementul Riscului, în care am foarte mare încredere", a declarat Zoltan Balazs.Zoltan Balazs s-a alăturat OTP Bank România la începutul acestui an, în funcţia de consultant în management, iar în acest interval au fost parcurse procedurile necesare pentru aprobarea oficială a Băncii Naţionale a României. Sub coordonarea sa, Divizia Creditare şi Administrare Risc asigură stabilitatea financiară şi contribuie la prevenirea şi controlul riscurilor.

El are studii solide în domeniul financiar-bancar şi experienţă semnificativă în diverse arii ale bankingului, inclusiv în vânzări corporate, administrarea riscului, managementul şi soluţionarea de portofolii de active neperformante şi expertiză în finanţarea şi dezvoltarea proiectelor de real estate. Formarea sa academică include un MBA cu specializare în activităţi bancare şi antreprenoriat la Universitatea Case Weser. Anterior preluării noii poziţii în cadrul OTP Bank, a deţinut roluri de management în industria bancară, precum CEO al Erste Real Estate în cadrul Erste Bank Ungaria sau executive director Risk la MKB Bank şi a avut rolul de consilier pentru segmentul de active neperformante în cadrul BCR.



OTP Bank România, subsidiară a OTP Group, este un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament şi profesionalism, OTP Bank România înţelege nevoile clienţilor şi contextul actual al pieţei şi este un partener de încredere în furnizarea de servicii financiare. Banca ocupă locul 9, în funcţie de active, în clasamentul jucătorilor bancari din România, din decembrie 2018.