“Zombie” de Braila! Filmuleț șocant cu tineri drogați, in Piața Concordia

“Poate erau beti…”, “… le era rau de la caldura si voi, repede, droguri si altele”, “… nu par a fi sub influenta drogurilor”,”… am vazut betivi care se bataiau mai rau” sau “… poate au baut cam mult”. Am enumerat cateva dintre opiniile critice ale unor internauti legate de faptul ca debraila.ro a publicat […]

The post “Zombie” de Brăila! Filmuleț șocant cu tineri drogați, în Piața Concordia appeared first on Cancan.ro.