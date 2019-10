„Zombieland: Double Tap”, cu Woody Harrelson si Emma Stone, va deschide Dracula Film Festival 2019

Lungmetrajul „Zombieland: Rundă Dublă/ Zombieland: Double Tap”, cu Woody Harrelson şi Emma Stone în distribuţie, va deschide, pe 16 octombrie, cea de-a şaptea ediţie a Dracula Film Festival, dedicat producţiilor horror şi fantasy. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În afara competiţiei de lungmetraj, vor fi proiectate mai multe filme în avanpremieră naţională, dar şi în premieră la Braşov. Printre acestea se numără „The Addams Family”, „The Lighthouse”, „The Dead Don’t Die”, „Maleficent”. Proiecţiile vor avea loc la Centrul Cultural Reduta şi la Cinema One din Braşov. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Festivalul va fi deschis, pe 16 octombrie, cu filmul american „Zombieland: Rundă dublă”, acesta fiind proiectat în avanpremieră naţională, de la ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta din Braşov. La un deceniu după „Zombieland”, actorii Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin şi Emma Stone au revenit în regia lui Ruben Fleischer. În aceatsă continuare, protagoniştii au de-a face cu zombii evoluaţi, cu alţi supravieţuitori şi cu provocările noii şi improbabilei familii pe care o formează. Columbus, Tallahasse, Wichita şi Little Rock se mută într-o zonă în care trebuie să facă faţă pericolului care se iveşte la fiecare colţ. Zombieland: Rundă Dublă va fi lansat în cinematografele româneşti pe 25 octombrie şi este distribuit de InterComFilm. La Cinema One, va fi proiectat în avanpremieră naţională „Familia Addams/ The Addams Family” (SUA, 2019). Filmul de animaţie e bazat pe benzile desenate cu acelaşi nume ale lui Charles Addams şi regizat de Conrad Vernon şi Greg Tiernan, creatorii „ ...