Zonele din Romania cel mai puternic afectate de COVID-19. Cele sapte judete care au depasit incidenta de 2 la mie; Alba a ajuns la 3,54

In Bucuresti s-au inregistrat 685 de cazuri noi, iar incidenta cumulata a cazurilor la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, este de 3,33. Situatii ingrijoratoare sunt in Alba, unde incidenta a ajuns la 3,54 si Caras-Severin, care a raportat o incidenta de 3,18.