Zonele din Romania in care pandemia este tinuta sub control. Judetul care a raportat un singur caz nou

Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore peste 1.300 de cazuri noi de COVID-19. In timp ce in unele judete sunt inregistrate in fiecare zi zeci de cazuri noi, unele judete raporteaza mai putin de cinci cazuri pe zi. Un astfel de judet este Satu-Mare, care a raportat, potrivit ultimului raport, un singur caz nou.