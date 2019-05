Zoologul și vedeta TV Jim Fowler, care a jucat in 'Seinfeld', a murit

Zoologul american Jim Fowler, celebru pentru documentarul "Wild Kingdom" și apariția în serialul "Seinfeld", a murit la vârsta de 89 de ani, relatează tmz.com, potrivit Mediafax.

Decesul, care a avut loc pe 8 mai, a fost confirmat de familia acestuia.

Jim Fowler s-a născut în 1930, în orașul Albany din statul american Georgia. Activitatea sa profesională a început într-un sanctuar pentru păsări răpitoare din statul american Florida, iar celebritatea a venit odată cu intrarea în lumea televiziunii.

Cariera sa de pe micul ecran a început în 1963, când a devenit coprezentator al documentarului "Wild Kingdom", difuzat inițial de postul de televiziune NBC. Între 1985 și 1988, el a fost singura gazdă a emisiunii, după moartea colegului său, Marlin Perkins. O nouă versiune a proiectului său a fost difuzată între 2002 și 2011 pe canalul de televiziune Animal Planet.

În 1988, zoologul a devenit corespondent pe tema animalelor sălbatice al producției "The Today Show", de pe postul de televiziune NBC. El a fost un invitat regulat al emisiunii "The Tonight Show with Johnny Carson", difuzată de același canal de televiziune american.

În 1997, Fowler a apărut într-un episod al ultimului sezon al serialului "Seinfeld". Prezența sa a rămas celebră în rândul fanilor datorită momentului în care uliul său l-a atacat pe personajul George Costanza (interpretat de Jason Alexander), care ținea în mână o veveriță. În același an, el a fost angajat ca expert pe tema animalelor sălbatice pentru postul de televiziune Animal Planet.

În 2000, acesta și-a lansat propria producție, "Jim Fowler's Life in the Wild".

Deși a devenit celebru pentru aparițiile televizate alături de păsări de pradă, Jim Fowler era extrem de dedicat animalelor. Pe site-ul dedicat emisiunii sale, "Mutual of Omaha's Wild Kingdom", zoologul este descris ca fiind dedicat educării publicului cu privire la speciile sălbatice din lume și la felul în care poate fi protejat mediul înconjurător.