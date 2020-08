Zuckerman: Romania va gazdui un numar substanțial de trupe americane

România va găzdui un număr substanțial de trupe americane suplimentare, a declarat. sâmbătă, ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, făcând aluzie la recenta decizie a Casei Albe de a retrage trupe din Germani. Ambasadorul a avut o intervenție cel puțin surprinzătoare în cadrul unui eveniment de la Eforie Nord, lăudându-l pe liderul PSD Marcel Ciolacu […] The post Zuckerman: România va găzdui un număr substanțial de trupe americane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.