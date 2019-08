Zvon incendiar: Tudose se pregatește sa revina in PSD?

După ce fostul premier Mihai Tudose (Pro România) a zis că orice discuție despre o alianță cu ALDE este „absurdă și ireală”, un lider județean ALDE a zis că în piața politică se zvonește că Tudose își pregătește întoarcerea în PSD.

„Brigada lui Mihai Tudose l-a reactivat si il impinge de la spate sa fie rau. Fii rau Mihaita, fii rau! Vad ca e tot mai guraliv, la fel ca in perioada cand se credea pe valul politicii. Acum cam la fel.

Nu mi-era clar scopul lui Mihai Tudose, dar pare ca zvonurile ca e pregatit sa se intoarca la nava-mama PSD, cea care l-a facut prim-ministru si i-a dat notorietate de om politic si sa il tradeze pe Victor Ponta, sunt tot mai aproape de adevar.

Dar domn Tudose are de trecut niste probe. Conditia intoarcerii la matca, din ce vad, este sa injure ALDE cat mai mult. Acest lucru combinat cu frustrarile care il urmaresc si il chinuie cu privire la presedintele ALDE, care s-a implicat in razboaiele personale pe care le ducea in PSD Tudose.

Oare cat de sus i s-au fixat obiectivele? Urmeaza sa aflam”, a scris joi pe Facebook liderul ALDE Dâmbovița, Ionel Petre.