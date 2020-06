Birocraţia blocheaza dezvoltarea României

In anul 2019 telecomul, construcţiile, restaurantele, fabricarea de automobile şi serviciile de IT sunt sectoarele cu cea mai rapidă creştere din economia Romaniei.

Potrivit celor mai recente date ale INS, în ianuarie 2019 în România existau 4,5 milioane de angajați in mediul privat ce plateau taxe si impozite prin care sustineau peste 1,4 milioane de angajați prin entități "de stat", 5.16 milioane pensionari, 3,06 milioane copii etc. Practic economia stătea pe o piramidă inversată in 2019. La inceputul anului 2020, ca efect al pandemiei de coronavirus, aproximativ 1 milioan de oameni din mediul privat au aplicat pentru obținerea de aajutorului de șomaj tehnic din partea statului. Ceea ce reprezinta un dublu impact pentru ca 1 milion de oameni nu doar ca nu vor mai contribui la bugetul de stat cu impozitul pe salariu la ci vor fi asistati social tot de catre statul roman.

In acest nou context international de criza este nevoie de încurajarea investiţiilor în imobiliare. Un sector vital precum construcţiile trebuie să funcţioneze.

Investitiile in piata imobiliara sunt insa puternic frante de birocratie si interese politice. In ritmul actual Bucurestiul nu va prinde din urma capitalele din vestul Europei nici in urmatorii 60 de ani. Spre exemplu in capitala Romaniei, in anul 2020, inca mai exista proceduri ce preced procesul de autorizare (PUZ - plan urbanistic zonal) si chiar dacă se respectă legea, durata de obţinere autorizatiei de construire plasează România pe ultimele locuri din Europa. Astfel investitorii străini descriu birocraţia din România ca fiind necompetitivă şi reclamă lipsa de transparenţă şi de consistenţă în aplicarea regulilor de urbanism.

Lucrurile se complică enorm pentru orice investitor dacă trebuie să obţină un PUZ pentru ca aprobarea documentaţiei de urbanism nu are termene legale. Practic primarul stabileşte ce propune spre aprobare Consiliului Local, când şi în ce ordine, după care intervin consultările publice. Obţinerea planului poate dura chiar şi doi ani.

Astfel este imperativ necesar ca reglementarile de urbanism sa existe si sa se dezovlte continuu si armonios impreuna cu necesitatile orasului. Artizani ai acestui vesnic blocaj sunt partide precum USR, ce isi construiesc intreaga campanie electorala prin blocarea tuturor Planurilor Urbanistice Zonale initiate de Primaria Capitalei. Membri USR se folosesc de argumente populiste pentru a castiga voturi si opunandu-se oricaror initiative ce nu vin din partea partidului. Momentan se reclama o adevarata catastrofa ecologica: distrugerea Padurii Baneasa. Exista o intreaga campanie pe facebook si pe toate canalele media despre salvarea padurii baneasa si acest argument este folosit pentru a bloca PUZ-ul sectorului 1. Totusi daca cercetati siteul primariei Bucuresti (site PMB), plansa de urbanism a viitorului PUZ - poza de mai jos, puteti constata ca padurea Baneasa este inclusa in extravilan: este imposibil de construit in extravilan.



Acest tip de stiri false ajuta insa la obtinerea capitalului electoral in special din partea cetatenilor neinformati. In Romania exista un fenomen ciudat: investitorii străini refuză să mai cumpere terenuri fără un grad minim de autorizare, mai ales în Bucureşti şi împrejurimi, de teamă că vor pierde sume considerabile de bani din cauza timpului de aşteptare până la emiterea autorizaţiei de construire. Ei preferă să plătească mai mult pe terenuri pregătite de construcţie. Aceste întârzieri pot avea efecte negative, doarece pot determina anumiţi investitori să-şi mute afacerea în alte ţări unde astfel de procese de autorizare sunt mult mai simplificate şi mai transparente. Este un semnal major de alarmă pentru autorităţi, care ar trebui tratat cu maximă prioritate, scopul suprem fiind de a atrage, stimula şi a încuraja noii investitori, cât şi pe cei existenţi.

Este indeajuns sa ne uitam in vestul Europei unde putem observa ca o solutie mai eficienta este privatizarea unei părţi a activităţii de avizare. Astfel elaborarea Planurilor Urbanistice Coordonatoare şi delegarea anumitor responsabilităţii către proiectanţi din mediul privat, dar care sunt responsabili în faţa legii, poate deschide calea investitorilor catre Romania.