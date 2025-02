Crimă cu premeditare: Laboratorul FDA a descoperit o contaminare ADN excesivă în vaccinurile Covid-19

Un nou studiu exploziv efectuat în laboratorul propriu al US Food and Drug Administration (FDA) a dezvăluit niveluri excesiv de ridicate de contaminare cu ADN în vaccinul Covid-19 cu ARNm al Pfizer.

Testele efectuate în campusul White Oak al FDA din Maryland au arătat că nivelurile de ADN rezidual depășeau de 6 până la 470 de ori limitele de siguranță impuse de reglementare. Studiul a fost efectuat de studenți cercetători sub supravegherea unor oameni de știință din cadrul FDA. Fiolele de vaccin au fost procurate de la BEI Resources, un furnizor de încredere afiliat Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), condus anterior de Anthony Fauci.

Recent publicat în Journal of High School Science, studiul revizuit de colegi contestă ani de zile de respingere de către autoritățile de reglementare, care au catalogat anterior drept nefondate îngrijorările privind contaminarea excesivă cu ADN. Se așteaptă ca FDA să comenteze constatările în această săptămână. Cu toate acestea, agenția nu a emis încă o alertă publică, nu a rechemat loturile afectate și nu a explicat încă modul în care fiolele care depășesc standardele de siguranță au fost lăsate să ajungă pe piață.

Studenții cercetători au utilizat două metode analitice principale:

Analiza NanoDrop - Această tehnică utilizează spectrometria UV pentru a măsura nivelurile combinate de ADN și ARN din vaccin. Deși oferă o evaluare inițială, aceasta tinde să supraestimeze concentrațiile de ADN din cauza interferenței ARN, chiar și atunci când sunt utilizate kituri de eliminare a ARN.

Analiza Qubit - Pentru măsurători mai precise, cercetătorii s-au bazat pe sistemul Qubit, care cuantifică ADN-ul dublu catenar utilizând coloranți fluorometrici.

Ambele metode au confirmat prezența unei contaminări cu ADN mult peste pragurile admise. Aceste constatări se aliniază rapoartelor anterioare ale laboratoarelor independente din Statele Unite, Canada, Australia, Germania și Franța.

Kevin McKernan, un fost director al Proiectului Genomului Uman, a descris constatările drept o „bombă", criticând FDA pentru lipsa sa de transparență. „Aceste constatări sunt semnificative nu doar pentru ceea ce dezvăluie, ci și pentru ceea ce sugerează că a fost ascuns de controlul public. De ce a ținut FDA aceste date sub tăcere?" a întrebat McKernan. În timp ce a lăudat munca studenților, el a remarcat, de asemenea, limitările metodelor studiului, care ar fi putut subestima nivelurile de contaminare.

„Analiza Qubit poate subdeteja ADN-ul cu până la 70% atunci când sunt utilizate enzime în timpul pregătirii probelor", a explicat McKernan. „În plus, kitul Plasmid Prep utilizat în studiu nu captează eficient fragmentele mici de ADN, contribuind și mai mult la subestimare". În plus față de integrarea genomului, McKernan a evidențiat un alt mecanism potențial cancerigen de contaminare cu ADN în vaccinuri. El a explicat că fragmentele de ADN plasmidic care intră în citoplasma celulei cu ajutorul nanoparticulelor lipidice ar putea suprastimula calea cGAS-STING, o componentă esențială a răspunsului imunitar înnăscut.

„Activarea cronică a căii cGAS-STING ar putea alimenta în mod paradoxal creșterea cancerului", a avertizat McKernan. „Expunerea repetată la ADN străin prin intermediul boosterelor COVID-19 ar putea amplifica acest risc în timp, creând condiții favorabile dezvoltării cancerului." În plus față de controversă, au fost detectate urme ale promotorului SV40 printre fragmentele de ADN. În timp ce autorii au concluzionat că aceste fragmente erau „necompetente pentru replicare", ceea ce înseamnă că nu se pot replica la om, McKernan nu a fost de acord.

„Pentru a afirma că fragmentele de ADN sunt nefuncționale, ar trebui să transfecteze celulele mamiferelor și să efectueze secvențierea, ceea ce nu s-a făcut aici", a declarat McKernan. „În plus, metodele utilizate în acest studiu nu captează în mod eficient întreaga lungime a fragmentelor de ADN. O analiză de secvențiere mai riguroasă ar putea dezvălui fragmente SV40 lungi de câteva mii de perechi de baze, care ar fi probabil funcționale", a adăugat el.

Nikolai Petrovsky, profesor de imunologie și director al Vaxine Pty Ltd, a descris descoperirile drept o „armă fumigenă". „Aceasta arată în mod clar că FDA era la curent cu aceste date. Având în vedere că aceste studii au fost efectuate în propriile laboratoare, sub supravegherea propriilor oameni de știință, ar fi greu de susținut că nu erau la curent", a spus el. Nikolai Petrovsky, profesor de imunologie și boli infecțioase la Australian Respiratory and Sleep Medicine Institute din Adelaide

Profesorul Petrovsky a lăudat calitatea muncii desfășurate de studenții de la laboratoarele FDA. „Ironia este izbitoare", a remarcat el. „Acești studenți au efectuat o muncă esențială pe care autoritățile de reglementare nu au reușit să o facă. Nu este prea complicat - nu ar fi trebuit să ne bazăm pe studenți pentru a efectua teste care erau responsabilitatea autorităților de reglementare în primul rând."

Administrația australiană a produselor terapeutice (TGA), care a apărat în mod constant siguranța vaccinurilor cu ARNm, a publicat propriile rezultate ale testării loturilor, susținând că acestea îndeplinesc standardele de reglementare. Cu toate acestea, profesorul Petrovsky a criticat metodele de testare ale TGA. „Metoda TGA nu a fost adecvată scopului", a susținut el. „Nu a evaluat tot ADN-ul din fiole. A căutat doar un fragment mic, ceea ce ar fi subestimat grav cantitatea totală de ADN detectată."

Acum că contaminarea cu ADN a vaccinurilor cu ARNm a fost verificată în laboratorul unei agenții oficiale și publicată într-un jurnal cu evaluare inter pares, devine dificil de ignorat. De asemenea, aceasta plasează producătorii de vaccinuri și autoritățile de reglementare într-o poziție precară. Abordarea problemei contaminării ar necesita, probabil, revizuirea proceselor de fabricație pentru a elimina ADN-ul rezidual, ceea ce Prof. Petrovsky a explicat că ar fi nepractic.

„Singura soluție practică este ca autoritățile de reglementare să solicite producătorilor să demonstreze că nivelurile de ADN plasmidic din vaccinuri sunt sigure", a declarat Prof. Petrovsky. „În caz contrar, eforturile de a elimina ADN-ul rezidual ar avea ca rezultat un vaccin complet nou, care ar necesita noi teste și ar reporni efectiv procesul cu un produs netestat."