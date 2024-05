Guvernul german admite cu documente indubitabile că nu a existat nicio pandemie de Covid

Guvernul federal din Germania a fost forțat să recunoască faptul că așa-numiții "adepți ai teoriei conspirației" au avut dreptate în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat în timpul pandemiei Covid.

Conform datelor guvernului german nu a existat nicio pandemie, ci doar o operațiune psihologică militară bine coregrafiată pentru a spăla creierul maselor și a le determina să accepte un vaccin experimental cu consecințe dezastruoase. Aceste documente secrete ale guvernului german, obținute prin intermediul unei cereri privind liberul acces la informare și al unui proces ulterior, au aruncat în aer minciunile elitei globale despre Covid și este extrem de important ca cât mai mulți oameni să fie informați despre adevăr.

Populația germană a suferit unele dintre cele mai brutale închideri și mandate de vaccinare din întreaga Europă, iar acum oamenii se ridică și cer responsabilitate. Paul Schreyer și revista Multipolar au făcut un pas înainte și au lansat o cerere de eliberare a informațiilor și apoi au intentat un proces împotriva guvernului german, care a încercat toate trucurile posibile pentru a ține documentele secrete sub cheie. După cum explică profesorul Steven Homburg, rezultatele sunt uimitoare și reprezintă o justificare totală pentru toți cei care au îndrăznit să pună la îndoială povestea închiderilor și a mandatelor de mascare și vaccinare.

Documentele guvernamentale secrete - toate cele 2.000 de pagini - arată în aproape toate privințele și că așa-numita "pandemie" a fost o fraudă. Aceste fapte sunt condamnabile și dovedesc că narațiunea oficială despre Covid, împinsă de guvernele lumii și de mass-media mainstream, este complet falsă. "Ceea ce face ca tirania pe care am experimentat-o în timpul așa-zisei pandemii să fie și mai greu de înghițit", după cum explică profesorul Homburg.

Datele relevă, de asemenea, că Suedia, care a fost singura țară europeană lipsită de măști și de închideri, a avut rezultate mult mai bune decât Germania. Ceea ce ridică întrebarea: ce au fost cu adevărat aceste închideri și mandate tiranice? Profesorul Homburg are răspunsul - și, după cum se pare, am avut dreptate tot timpul. Din nefericire, pentru cei care nu au înțeles la momentul respectiv această operațiune psihologică, consecințele asupra sănătății sunt grave. Trebuie să ne punem întrebări serioase.

Din păcate pentru cei vaccinați, veștile proaste nu se termină aici. Cercetătorii japonezi au asociat vaccinurile Covid cu sute de boli. În timp ce un nou studiu realizat în SUA a descoperit că cei care au fost vaccinați și au fost stimulați se pot aștepta să-și întâlnească creatorul mult mai devreme decât s-ar fi așteptat. Un nou studiu îngrijorător a dezvăluit că persoanele care au fost "complet vaccinate" cu injecții de ARNm Covid se pot aștepta să piardă 25 de ani din speranța de viață.

Cercetătorii au analizat datele de la CDC, Cleveland Clinic Data și datele de evaluare a riscurilor de la companiile de asigurări și au descoperit o tendință îngrijorătoare de prăbușire a speranței de viață în rândul celor care au primit mai multe doze de ARNm. Efectele negative asupra sănătății par să continue la nesfârșit. Potrivit cercetătorilor, datele CDC All-Cause Mortality arată că fiecare injecție a crescut mortalitatea cu 7% în anul 2022, comparativ cu mortalitatea din 2021.

Acest lucru înseamnă că persoanele care au primit 5 doze - adică două doze și trei rapeluri - aveau cu 35% mai multe șanse de a muri în 2022 decât în 2021. Coroborând cu informațiile din Germania, studiul a confirmat, de asemenea, că persoanele care nu sunt vaccinate nu au fost mai susceptibile de a muri în 2022 decât în 2021. Aceste cifre sunt condamnabile. Dar oricine este atent poate vedea că ceva este foarte în neregulă cu cei vaccinați. Aceștia cad ca muștele, cu probleme cardiace și cancer turbo, peste tot în lume.

