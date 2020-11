Zeci de sesizări ale cetățenilor împotriva mirosurilor sâcâitoare de lângă groapa de gunoi din Ulmeni

La mai puțin de 100 de kilometri de Capitală, în comuna Ulmeni din județul Călărași, au apărut, în urmă cu mai bine de un an și jumătate, munți de gunoi. Fie că vorbim de deșeuri menajere sau de unele spitaliceşti, toate sunt puse pe sol.

"Am primit 4 sesizari, 2 in prima jumatate a anului, celelalte 2 ulterior, una chiar la data de 31 august. Inteleg ca se invoca primirea unui numar mai mare de sesizari practic au fost aceleasi sesizari trimise catre n institutii si care au fost redirectionate catre noi. Sesizarile au fost doar 4 si la cea din 31 august am primit 4 adrese de completare pe aceeasi sesizare", a declarat Marioara Gatej, comisar sef la Garda Nationala de Mediu, pentru Realitatea PLUS.

În replică, cei de la Asociația „Cetățeni Ulmeni" spun că totul este un dezastru ecologic, iar sesizările curg, însă nimeni nu ia măsuri. "Vine ministrul Mediului si imi spune ca el a dat amenzi ca se ocupa, pai cum cand curg camioanele chiar si la aceasta ora, cum ai tupeu tu madam Gatej, ca e totul in regula. Dansul a spus ca a sesizat procuratura dar nimeni n a miscat nimic. Primele sesizari au fost facute in octombrie, cu revenire in martie, aprilie august, dupa prima sesizare ati primit vreun raspuns? Nu, de la nimeni, nici MAI,nici ministerul Mediului nici Garda, nici DSP care pot sa-mi inchida aceasta nenorocire care omoara oamenii", declara revoltat Valentin Basarabeanu, membru al Asociatiei Cetateni Ulmeni.

Deșeurile se află la o distanţă de câteva sute de metri de gospodăriile localnicilor, iar mirosul este greu de suportat spun ei. Deși groapa de gunoi are autorizație doar de sortare, acolo se și depozitează ilegal tone de gunoaie. O situație asemănătoare este și la groapa de gunoi Rudeni, la Chiajna. De ani buni oamenii se luptă să scape de mirosul din zonă. Cei din zonă au protestat, au făcut sesizări și au strâns semnături, însă problema lor n-a fost rezolvată. Și la Vidra situația pare asemănătoare, mai mentioneaza sursa citata.

