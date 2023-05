Bear Grylls se căiește de veganism: Este nociv pentru tine și îmi pare rău că l-am promovat

Celebrul realizator TV, Bear Grylls, s-a declarat jenat de faptul că în trecut a susținut veganismul, despre care acum spune că este nociv pentru sănătate, scrie The Telegraph.

Cunoscutul explorator are acum o dietă bazată pe carne roșie și organe și spune că a fost eroare să creadă că mâncarea exclusiv pe bază de plante este benefică mediului și sănătății.

„Am fost vegan acum câțiva ani și am scris chiar o carte de rețete vegane și mă simt un pic jenat pentru că am promovat așa ceva", a spus Grylls într-un interviu. „La vremea respectivă credeam că e bună pentru sănătate. Dar odată cu trecerea timpului și datorită experienței și studiului, am realizat că eram în eroare", a continuat el.

Realizatorul TV a trecut în cealaltă extremă și nu mai mănâncă legume deloc. „Pentru multă vreme am mâncat multe legume gândindu-mă că-mi fac bine, dar niciodată n-am simțit că-mi oferă nutrienții buni, în comparație cu densitatea de nutrienți pe care o primesc de la carnea roșie. Încerc să-mi ascult corpul mai mult, să ascult de natură și nu-mi-e dor de legume deloc", a spus Grylls.