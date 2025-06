Răsturnare de situație în divorțul momentului. Ilie Năstase a făcut-o pe Ioana să se răzgândească din nou

Ioana Năstase a anunțat răspicat că vrea să divorțeze după cinci ani de căsnicie. A depus actele de divorț și susținea că nimic nu o va face să se mai răzgândească.

Se pare însă că și de această dată scandalul s-a terminat rapid. Fostul lider mondial i-a intrat, din nou în grații brunetei. Aceasta s-a întors în apartamentul de pe litoral. Mai mult, cei doi au fost văzuți împreună la plajă, potrivit Cancan. Nasty a făcut toate eforturile pentru ca soția sa se simtă bine. I-a adus mai multe cocktail-uri și a fost mereu extrem de atent la tot ce-și dorea aceasta. Ioana a depus mai multe cereri, dar de fiecare dată Ilie Năstase a făcut-o să se răzgândească. Acum însă, spunea că este terorizată și nu mai are liniște.

„Nu sunt o femeie geloasă. Nu m-a deranjat nicio poză, așa cum s-a scris. Nimeni nu știe ce am trăit eu. Totul, poate, pare perfect din exterior, dar numai eu știu ce am trăit. Eu, familia, chiar și vecinii. El m-a urmărit și când am fost la notar. Știe de divorț. Știe că voiam să divorțăm de ceva timp. Vreau doar liniște. Atât îmi doresc! Și când vom ajunge la partaj, prefer să îi las tot și să trăiesc în liniște", a spus Ioana Năstase, în timpul unei conversații telefonice, la Viața fără filtru.

În urmă cu câteva luni, Ioana a mai avut o tentativă de a se despărți de Năstase. A mers la notar, dar soțul său nu s-a prezentat. „L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț", a mai spus Ioana Năstase, la Un show păcătos.