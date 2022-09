George Simion s-a aprins din cauza soției sale: Unchiul ei e homosexual. Eu trebuia să îmi găsesc altă mireasă?

Deși s-au scurs câteva săptămâni de la nuntă, cuplul George Simion - Ilinca Simion continuă să captiveze atenția opiniei publice. George Simion a făcut dezvăluiri interesante despre viața sa de familie. Invitat la România TV, liderul AUR a acuzat că unele persoane au interes să îl discrediteze și a dat noi informații despre familia iubitei sale.

S-au aruncat atatea mizerii asupra mea, acum si asupra Ilincai, nu au gasit nimic la Ilinca. Acum care e problema, ca unchiul ei e homosexual? Si eu ce trebuia sa fac, sa-mi gasesc alta mireasa? Unii oameni au si alte inclinatii, ce sa fac eu, ce treaba am eu cu ce fac oamenii la ei acasa? Acum o sa zica de tata ca e alcolist, ca a dat in patima bauturii, dupa ce a fost concediat. Asta s-a intamplat dupa ce au venit francezii la BRD si a fost concediat. Ma defineste asta pe mine ca persoana? Chiar asa, am ajuns sa ne luam de unchi, de parinti? Ma bucur ca nu sunt securisti, nomenclaturisti.

Ma ataca ca mi-am pus nunta cand s-a vandut Mintia. Pai stiam eu cand se face vanzarea Mintiei? Pana una-alta, noi suntem singurii care am protestat, ceilalti vorbesc de pe margine, a declarat George Simion la România TV.