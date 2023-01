Manelele sunt la mare căutare în SUA: Tyrese Gibson din "The Fast and the furious" înnebunit după Narcis de la Bărbulești

Fenomenul manelelor în SUA: după Snoop Dog, care asculta Florin Salam, acum actorul Tyrese Gibson din "The Fast and the furious", despre Narcis de la Bărbulești: "Dumnezeule, vreau să aud mai mult vocea ta! Mulțumesc mamei că mi-a trimis".



Un videoclip în care interpretul de manele Narcis de la Bărbulești cânta la o nuntă din România a ajuns rapid viral peste Ocean. Reacțiile au venit într-un ritm neașteptat după ce un actor de la Hollywood a publicat videoclipul pe pagina sa de Instagram, iar fanii săi au apreciat timbrul vocal al românului, notează Info Sud-Est.

Tyrese Gibson, actorul din SUA renumit pentru rolul lui Roman Pearce din "The Fast and the Furious", a publicat video-ul pe pagina sa de Instagram la sfârșitul lunii decembrie 2022. Un val de comentarii de apreciere pentru manelistul român au fost postate în secțiunea de comentarii atunci, dar viralizarea videoclipului nu s-a oprit pe contul de Instagram al lui Gibson.

„Omg, nu pot să cred asta [dacă îl cunoașteți, vă rog să îl etichetați. Dumnezeule, VREAU SA AUD MAI MULT VOCEA DVS. Mulțumesc mamei @kimburrelllove pentru că mi-a trimis asta, whoa whoa whoa!", este mesajul pe care actorul l-a postat în descrierea videoclipului.

Faima lui Narcis de la Bărbulești s-a mutat pe TikTok în decurs de câteva zile. Pe de altă parte, cunoscutul creator de conținut de peste ocean Jaybee a strâns milioane de vizualizări la videoclipul în care reacționează la clipul ajuns deja viral cu Narcis de la Bărbulești.

În secțiunea de comentarii, manelistul este apreciat de către fanii lui Jaybee, care în general publică reacții la videoclipuri pe rețelele sociale. Milioane de vizualizări, comentarii și aprecieri au venit pe pagina lui Jaybee în urma reacției acestuia la videoclipul postat inițial de Tyrese Gibson.