Țăndărică și Bobby Păunescu vor produce filmul "Tzandarica" despre fenomenul Flower Power in lagărul comunist

Maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică și producatorul, regizorul și scenaristul Bobby (George Marius) Paunescu au stabilit fondarea casei de producție de cinematografică "Tzandarica Paunescu". Primul proiect care o sa intre in lucru anul acesta este filmul de lung metraj "Tzandarica".

Un film ce-și dorește sa prezinte atât publicului din România cat și publicului din întreaga lume (exista deja interes ferm manifestat din parte unor case de producție de renume din SUA, Germania, Italia, Franța și Elveția pentru a devenii co-producatori și distribuitori) destinul fenomenului Formațiilor Pheonix, Rosu și Negru dar și cum curentul care a marcat întreaga lume in anii ‘60-‘70, Flower Power, probabil cel care și-a lasat cel mai adânc amprenta fata de dezinhibarea aproape tototala a societății întregii planete fata de subiectele tabu, fenomen generat fără discuție de apariția in spațiul cultural al formație Pheonix care a reușit sa creeze in spațiul ex-comunist cea ce formații ca The Beatles, The Rolling Stone au creat in lumea întreaga.

Cum a fost posibila, cum s-a manifestat acest curentul Flower Power in "lagarul ex-comunist" vom descoperii prin ochii copilului Ovidiu Lipan care învață sa realizeze instrumente muzicale iar când a devenit Maestrul, Starul Ovidiu Lipan Tzandarica fuge din "lagarul ex-comunist" ascuns in instrumentele pe care învață sa le "construiască" in copilărie ! Aceasta "fuga" din tara in 1977 ajutat de bunul sau prieten și liderul formației Pheonix , Maestrul Nicu Covaci a bulversat întreaga societate din tara dar a fost considerată si printre primele semnale care vor duce la schimbarea sistemului politic 10 ani mai tarziu.

Maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică " Ma bucur mult sa colaborez cu Bobby iar entuziasmul din partea lui atunci când i-am propus sa facem acest film impreuna ma face sa cred ca o sa fie un succes"

Bobby (George Marius) Paunescu " O onoare deosebita sa colaborez cu Maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică . Filmul "Tzandarica" este o ocazie in a arată cea ce a însemnat probabil cea mai importantă perioada in lumea muzicii de masa in întreaga lume dar si cum mișcarea "Flower Power" a fost trăită in spatiul ex comunist. Sunt toate premizele pentru ca aceasta producție sa se bucure cel putin de succesul pe care Producțiile in care sunt s-au am fost implicat sa le aibă din partea publicului si a criticii artei cinematografice atât din tara cat si din întreaga lume. "