Simona Gherghe, umilită în public? Ipostaza în care n-ar fi vrut să fie văzută vreodată. Fanii s-au uitat lung: „Toate ațele atârnau pe mine!"

Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la Antena 1, Simona Gherghe, a fost observată într-o ipostază amuzantă la cumpărături. Fanilor nu le-a venit să creadă.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Simona Gherghe a povestit cum oamenii se uitau cu insistență la ea și la fiica acesteia atunci când se plimbau prin magazine. Fără să-și dea seama, vedeta a plecat la cumpărături îmbrăcată cu tricoul pe dos.

„Cred ca par o ciudata sau ceva de genul... De mai bine de 20 de minute, ne dam cu scara rulanta. Asta dupa ce mi-a luat vreo ora sa ies cu ea din casa. A vrut cizmele de cauciuc. Vino cu tone de explicatii, ca sunt 30 de grade afara, ca nu ploua in mall, nici balti nu sunt. Apoi sosetele!

Musai cu sosete, chiar daca lesina de cald. Chiar daca sandale. Chiar daca... orice! Apoi ia-o pe Kiki (maimutica). Ia si caruciorul lui Kiki (a uitat de el in secunda doi). Dupa vreo ora, cum spuneam, suntem in masina, gata sa mergem pana la mall sa cumpar musai ceva. (Doamne, de ce n-am comandat online?!). Intram in magazin, iau ce e de luat, observ niste priviri mai insistente. Zic: asta e, cand lucrezi la tv, se mai uita lumea.

Trec prin dreptul unei vitrine si vad ca am tricoul pe dos, toate etichetele si atele atarna pe mine. Aham... asa se explica privirile alea! Mergem la toaleta sa ma schimb, vede o chiuveta, vrea musai spalata pe maini. Ceea ce e bine, o sa ziceti, doar ca spalatul e temeinic, de ordinul minutelor! In fine, o bifam si pe-asta. Hai la lift. Sus! Jos! Sus! Jos!

Nu scap de scarile rulante si incepem sa ne plimbam. Si ne plimbam de vreo 20 de minute. Macar e liniste, copilul e multumit, eu ma odihnesc. (De ce n-or fi pus si astia niste bancute?)... Terrible twos, ha? Si ce urmeaza, horrible three? Vorba sotului meu, zici ca-s nume de episoade din Game of Thrones...", a scris Simona Gherghe pe Facebook.

Vedeta este și mamă de băiețel. Vlad Ioan a venit pe lume pe data de 9 mai.

„Tot imi caut cuvintele potrivite, care sa descrie intalnirea cu tine. Magie? Minune? Parca-i prea putin... Dragul nostru Vlad Ioan, ti-ai ales o zi frumoasa, 9 mai, ziua Europei, de-acum si a ta. Ai tipat hotarat si ai luat prima nota de 10 din viata ta! Mami, tati si Ana te iubesc si iti multumesc pentru faptul ca ai venit sa ne-ntregesti! Asta e fericirea", a scris Simona Gherghe pe Facebook.