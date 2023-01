Un model Playboy povestește experiența traumatizantă trăită cu Andrew Tate: "Am scăpat ca prin minune!"

Fostul model Playboy, Carla Howe, susține că fusese ademenită de către Andrew Tate să vină în România. Totul părea bine și frumos, până când tânăra s-a răzgândit, iar Tate ar fi început să-i trimită mesaje de amenințare.

"Am scăpat ca prin minune. Mă gândisem să-i dau o șansă și am fost tentată să am o relație cu el. Poate că Dumnezeu m-a salvat de la această întâmplare. Lucrurile s-ar fi putut schimba radical dacă aș fi plecat nici nu vreau să mă gândesc. Mulți oameni cred că cineva care e cunoscut nu ar face nimic rău", a povestit tânăra, potrivit Daily Mail.

Ea a spus că a fost puternic afectată după ce a văzut imagini de la perchezițiile din vila în care locuiau frații Tate, în care s-au găsit arme, cuțite și bani.

Carla Howe care a locuit în Los Angles timp de 10 ani, s-a mutat în conacul Playboy al lui Hugh Hefner împreună cu sora ei geamănă Melissa în 2011.