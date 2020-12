Un monolit din turta dulce a aparut in mod misterios in San Francisco

Un monolit, similar celor vazute in mai multe locuri din lume, a aparut in Corona Heights Park din San Francisco.

In loc de material stralucitor, obiectul misterios este facut din turta dulce. Structura are chiar si glazura si jeleu cu zahar. La fel ca celelalte, nu se stie cum a ajuns acolo si cat va ramane. Monolitul de turta dulce a atras atentia atat in mediul online cat si persoanelor care au trecut prin zona, multi numindu-l un miracol de Craciun.