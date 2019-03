Codrin Stefanescu, reactie de ultima ora! Iata care e starea de sanatate a lui Liviu Dragnea

Codrin Stefanescu, secretarul executiv al Partidului Social Democrat, aduce ultimele detalii referitoare la starea de sanatate a liderului PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea se afla internat la un spital, iar acest lucru se intampla chiar inainte de audierile din ICCJ. Reamintim cititorilor ca Liviu Dragnea urmeaza sa fie audiat, in decursul acestei zile, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

"Lucrurile stau cam asa. El a acuzat dureri de doua luni si ceva, dar sambata la Ilfov a clacat pur si simplu si nu a putut sa mai stea pe picioare. Eu si Mircea Draghici l-am rugat sa mearga la spital sa isi faca un RMN. Dupa asta medicii l-au internat de urgenta. Aseara cand ne-am intors din Braila am oprit o ora la spital. Parerile specialistilor sunt impartite. Un specialist sustine ca se poate trata cu infiltratii. Ceilalti doi specialisti spun ca sunt necesare doua interventii chirurgicale. El nu ar vrea sa se opereze, dar nu poti trai cu asa dureri. Va avea un set de analize care i se fac si astazi la pranz si probabil se vor decide ce vor face. Noi am anulat sedinta de CEx si vom anula alegerile din organizatii. Evident ca se va opera in Romania. Are mare incredere in spitalele din Romania si toti cei patru medici implicati sunt recunscuti international. In mod clar daca se va opera, o va face in Romania", a declarat Stefanescu.