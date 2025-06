După ce, alături de alți lăutari autohtoni ai neo-marxismului, Tudor Chirilă a fost printre atârnătorii serviciilor care influencereau lumea cum sa voteze impotriva suveranismului si sa-si vanda tara globalismului, acum, dupa ce intreaga suflare nicușoristă vede cum promisiunile din campanie devin "cioara de pe gard", o ia din nou în mână (vrabia, zic!), afonându-ne cu un text bemolic in care - culmea - spune lucrurilor pe numele lor de botez pe ici pe colo, dar nu vrea sa recunoască neam că a fost vămuit și țepuit prin părțile esențiale. Vorba aia: "Pe șoseaua de centură, ca la casa de cultură!" Ba da, Tudor Chirilă, ți-ai luat țeapă! Așa, vecino-căpresc zicând precum Ca$$a Loco. Nu știu dacă e pentru ca nu ți-au dat ăia tainul, sau ți-a venit mintea de pe urmă acolo de unde i-ai "împuțit" și pe alții, dar textul tau chiar merita republicat, acum, ca vorbesti cu gura plină la masa pusă de trădătorii țării. (Bogdan Comaroni)

"Nu consider că am luat țeapă. Nu am votat niciodată nici PSD, nici USL. Nu i-am votat nici la alegerile parlamentare din 2024 unde i-a votat majoritatea românilor. Remarc doar că ticăloșia lor riscă să ne arunce în brațele extremismului și populismului deșănțat peste patru ani. Guvernul Bolojan are jumătate din miniștri, miniștri din guvernul Ciolacu. Ciolacu care a cheltuit din fondul de rezervă 60 de miliarde de lei adică cât toate guvernele din ultimii 15 ani !!!. Ciolacu care îi dădea voturi lu' Simion și zbura cu Nordis la Monaco. Iar acum avem jumătate din guvernul care ar trebui să salveze România cu miniștri de la PSD PNL (și UDMR) din guvernul Marcel Ciolacu. Ticăloșie, iresponsabilitate, cinism? Probabil toate trei.

Oamenii ăștia nu au nicio rușine în felul în care se agață de putere. Pentru PSD e foarte simplu, dacă se dizolvă ca partid va fi foarte probabil absorbit de AUR cu care deja are alianțe peste tot în teritoriu. Cu care votează împreună în funcție de interese (vezi menținerea pensiilor speciale ale primarilor) Ba chiar cred că sunt supărați foc pe situația actuală, că dacă ar fi ieșit AUR ar fi avut mai multe ministere decât în schema prezentă. PSD nu moare, PSD se transformă. Cum să vii tu cu Marian Neacșu, cu Florin Barbu, cu Marinescu la justiție care pare că nu există, cum să îl păstrezi pe Predoiu la interne care vorba cuiva a fost cel mai mult ministru dintre toți politrucii ăștia?

Iar ăștia să vină în fața poporului și să impună măsuri de austeritate după ce jumătate dintre ei au girat cheltuirea a 60 de miliarde din fondul de rezervă (ăla de care nu te atingi decât în cazuri extreme, calamități, dezastre) ca să dea pensii și salarii să-și cumpere voturile peste patru ani. Ba mai vor și rotativă guvernamentală, că dacă trece un pic criza să se remufeze la banul public nu-i așa? Nesimțirea ăstora e atât de mare încât nici măcar să mimeze reforma nu se mai preocupă.

Țara asta e pe marginea haosului, victimă a războiului hibrid, cu servicii secrete care se luptă între ele și își fac de cap prin partide și instituțiile statului, cu mișcări fasciste și neo legionare care umblă libere, cu biserica ortodoxă care decorează condamnați penal, cu rușii care bagă capul pe ușă și racolează dubioși buni de vânduți ca mesia și salvatori și ăștia se reîmpachetează ca soluția pentru țară.

Respect ce a făcut Ilie Bolojan la Oradea și ulterior în județul Bihor, cred că e un om serios, s-a descurcat onorabil ca președinte interimar într-o perioadă grea și înțeleg că are drept de veto pe ce propun partidele, dar va uza de el? Oare domnului Bolojan care își asumă o misiune sinucigașă pentru imaginea politică îi este atât de greu să îi spună lui Predoiu, băi băiatule, trebuie să faci un pas înapoi?

Mă uit și la USR unde cred că biroul ăla național cu Voiculescu, Moșteanu, Năsui, etc. ar fi trebuit să facă de mult timp un pas în spate, dacă mai vor să salveze ceva din credibilitatea unui partid făcut pe spatele protestelor din Piața Victoriei, și să aducă în prim plan niște figuri mai puțin uzate. În conducerea partidului, mă refer. Iar legat de ministere, în plină criză geopolitică cu război la graniță, cu război Iran-Israel, cu ascensiune autoritaristă peste tot în lume, cu o Europă care e amenințată din toate părțile tu îl nominalizezi pe Ionuț Moșteanu la apărare? Pe bune, te uiți ca curca-n lemne în CV-ul ăluia să găsești cea mai infimă legătură cu ministerul pentru care a fost nominalizat. La celelalte numiri nu mă bag, dar măcar avem două femei. UDMR a pus ministru la cultură pe unul care e în proces cu ministerul pe care va conduce. Kafka, nene. Vezi mai multe pe Cultura la dubă

Mai cred că sunt și nume bune cum ar fi păstrarea ministrului David care are meritul de a fi demarat în sfârșit restructurarea planurilor cadru pentru elevii de liceu care la ora actuală învață după planuri cadru de acum douăzeci de ani. Nu știu cum va performa Dragoș Pâslaru (fonduri europene), da' măcar nu e penelist cu ștate vechi. Mă mir că l-au numit.

Un mesaj și pentru președintele Nicușor Dan. Societatea civilă v-a votat și v-a ajutat să deveniți președinte pentru că nu voia să lase țara asta în brațele extremismului, rușilor, a unui patriotism ceaușist împachetat în nostalgii deformate, cu naționalizări și alte scheme din alea de te bagă-n groapă. V-am votat pentru că Europa ne-a adus lucruri bune și vrem să rămână așa. Ați mai fost votat ca să faceți din lupta anti corupție o prioritate, deci faceți ceva vis a vis de aranjamentele Liei Savonea la Curtea Supremă, chiar așa, nu s-a găsit un singur magistrat să candideze împotriva ei?, v-am votat ca să faceți numiri profesioniste și cu adevărat independente la CCR, v-am votat ca să numiți oameni care să reformeze DNA-ul, parchetele, v-am votat ca să numiți șefi la serviciile secrete care să înțeleagă că ele trebuie să fie cu adevărat în slujba cetățenilor, v-am votat cu speranța că veți lupta să nu fiți un Emil Constantinescu. V-am votat că sunteți matematician, nu huligan. Faceți o prioritate din cele de mai sus. Comunicați cu oamenii. Luptați să nu fiți împachetat de serviciile secrete. Succes!

Deocamdată România pare un stat capturat 360. Extremismul, suveranismul de fațadă, populismul, rușii nu trebuie să (mai) facă nimic. Ne descurcăm singuri să le predăm țara în patru ani. Atunci când mulți dintre noi vom deveni poate diaspora.

Singura lecție bună vine din Ungaria, unde suveranismul și autocrația lui Orban au adus această țară în situația de a fi mai săracă decât România (Ungaria ocupă ultimul loc între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește un indicator esențial al bunăstării gospodăriilor - consumul individual real (AIC) pe cap de locuitor, potrivit datelor Eurostat din 18 iunie) dar cine să se mai uite și să învețe din lecția asta? Noi suntem ocupați să ne tăiem craca de sub picioare." (Tudor Chirilă)