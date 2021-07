Fulgy e "caz de targă": A chemat poliția pentru că este sechestrat de părinții săi!

Sâmbătă, Fulgy s-a dus la poliție să depună plângere împotriva părinților săi și a jignit o jurnalistă de la Antena 3! Asta, după ce făcuse scandal, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la casa părinților săi!

rins drogat de mai multe ori, internat la psihiatrie și cu dosar penal, Fulgy al Clejanilor a pus Poliția pe părinții săi. Fulgy a sunat la 112, acuzând că a fost închis în casă de tatăl său, Ioniţă de la Clejani.

"Am chemat Poliţia, pentru că sunt sechestrat şi "şantajat. Vreau să am o viaţă liberă, am dreptul la viaţă, oameni buni. Nu mă droghez, nu beau. Vreau să mă duc la prietena mea, am 23 de ani", spunea, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Fulgy pe o rețea de socializare.

Poliția a ajuns la casa Clejanilor și l-au luat la întrebări pe reclamant. Întrebat de Poliţie cum a fost sechestrat, având în vedere că el nu se afla în casă, Fulgy a replicat: "Sunt uşile închise, am ieşit pe geam. Am 23 de ani şi merit libertate, nu sechestrat", a continuat fiul lui Ioniţă de la Clejani.

După intervenţia Poliţiei, Fulgy a plecat de acasă şi s-a cazat la hotel. "Am scăpat oameni buni, se oare că justiţia a făcut dreptate, iar eu sunt liber, neliniştit şi burlac", a continuat Fulgy.