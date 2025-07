Cine a creat mașina care sfidează orice logică. Este cea mai subțire din lume si se poate parca absolut oriunde

Mecanicul italian și YouTuber Andrea Marazzi a făcut recent titlurile știrilor internaționale pentru că a transformat un Fiat Panda din 1993 în cea mai „subțire" mașină din lume.

Așa-numitul Flat Fiat arată ca ceva creat cu ajutorul inteligenței artificiale, dar este creația reală a unui tânăr mecanic auto care a vrut să construiască cea mai îngustă mașină din lume care poate fi condusă. Deși păstrează majoritatea pieselor Fiat Panda din 1993, modelul special al lui Andrea Marazzi are o lățime de doar 50 de centimetri, suficient spațiu pentru un singur șofer și un singur far care să-l ajute să vadă noaptea. Marazzi a petrecut 12 luni construind manual Flat Fiat folosind „99% din piesele originale" ale modelului Fiat Panda din 1993 pe care se bazează, păstrând chiar și cele patru roți, în ciuda cadrului său ultra-subțire.

Flat Fiat, complet electric, are o înălțime de 145 cm, o lungime de 340 cm și o lățime de doar 50 cm, cu o greutate neglijabilă de numai 264 de kilograme (582 lbs). Datorită șasiului modest, mașina atinge o viteză maximă de doar 15 km/h (9,3 mph) și are o autonomie a bateriei de 25 km (15,5 mile) cu o singură încărcare. Nu sunt cifre impresionante, dar Flat Fiat nu este un vehicul omologat pentru circulația pe drumurile publice, ci doar un proiect nebunesc conceput pentru a atrage atenția și a promova afacerea lui Marazzi cu fier vechi.

„Totul a început aici, în cimitirul nostru de mașini, dar mai presus de toate, cu o idee nebunească. Imaginație, răbdare și zile întregi de muncă", a spus Marazzi. „Un an de tăiat, sudat, greșeli și râsete. Un an în care am urmărit ceva ce nimeni nu mai făcuse vreodată: cea mai îngustă Panda din lume." După ce a devenit viral cu mașina sa neobișnuită, Marazzi își concentrează acum energia pe o cerere oficială pentru recunoașterea în Cartea Recordurilor Guinness ca cea mai îngustă mașină construită vreodată.