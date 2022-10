NASA surprinde o imagine cu soarele "zâmbind"!

Economismul Nouriel Roubini face noi predicții despre catastrofele globale viitoare într-o nouă carte "MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them": de la confruntări între marile puteri, la dezastre cauzate de schimbările climatice și o nouă criză economică marcată de combinația între inflație și stagnare economică, relatează New York Post.